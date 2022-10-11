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Зеленский собирал Ставку

Роман ПетренкоВторник, 11 октября 2022, 12:42
Зеленский собирал Ставку
фото оп

11 октября состоялось заседание Ставки Верховного главнокомандующего, сообщил президент Владимир Зеленский.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Рассмотрели ряд важных вопросов. Прежде всего обсудили ситуацию на передовой и отметили качественную работу подразделений ВСУ, которые защищают наше небо. Обсудили шаги дальнейшей деоккупации украинских территорий.

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О том, как происходит ликвидация разрушений, нанесенных ракетными обстрелами агрессора, а также о защите объектов критической инфраструктуры доложил министр внутренних дел Денис Монастырский".

Детали: По словам Зеленского, также обсудили подготовку украинской армии к зиме.

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Темы: ЗеленскийВооруженные силывойна
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