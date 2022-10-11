Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский собирал Ставку

Роман ПетренкоВторник, 11 октября 2022, 12:42
фото оп

11 октября состоялось заседание Ставки Верховного главнокомандующего, сообщил президент Владимир Зеленский.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь Зеленского: "Рассмотрели ряд важных вопросов. Прежде всего обсудили ситуацию на передовой и отметили качественную работу подразделений ВСУ, которые защищают наше небо. Обсудили шаги дальнейшей деоккупации украинских территорий.

О том, как происходит ликвидация разрушений, нанесенных ракетными обстрелами агрессора, а также о защите объектов критической инфраструктуры доложил министр внутренних дел Денис Монастырский".

Детали: По словам Зеленского, также обсудили подготовку украинской армии к зиме.

Темы: ЗеленскийВооруженные силывойна
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Россиянам приготовиться: в Гааге судят главного пропагандиста за геноцид в Руанде

На Киевщине дефицит мощности: ДТЭК отключит больше клиентов от электричества

Россия за два дня подорвала около трети энергетической инфраструктуры Украины

фотоРоссияне возвели две свежие понтонные переправы на Херсонщине – снимки спутника

У России заканчиваются ресурсы, Украина разворачивает ход войны - глава спецслужбы Британии

видеоНаходки ужасают: в деоккупированном Святогорске и Лимане эксгумировали 78 тел, среди них младенец

Все новости...
Зеленский
Тихановская предложила Зеленскому установить дипотношения с переходным правительством Беларуси
Зеленский "продуктивно" поговорил с Байденом о ПВО для Украины
Зеленский рассказал, где остаются проблемы с электричеством после ударов РФ
Последние новости
02:55
Глава МАГАТЭ встретится с Зеленским после переговоров с Путиным
02:20
МКС будет расследовать массированную ракетную атаку России 10 октября
01:48
Германия предоставит Украине 16 самоходных артиллерийских установок Zuzana
01:45
Белый дом прокомментировал "переговоры" Маска: Путин ничего не делает для завершения войны
01:08
видеоРоссияне обстреляли Никопольский район зажигательными боеприпасами
00:51
В Николаеве слышны взрывы
00:45
"Шахтер" сыграл вничью с "Реалом"
00:29
Не надо бояться "красных линий" России – глава МИД Эстонии
00:25
обновленоРоссияне атаковали ракетами Запорожье
00:20
Россиянам приготовиться: в Гааге судят главного пропагандиста за геноцид в Руанде
Все новости...