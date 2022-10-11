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ЗСУ продовжують звільняти Херсонщину

Валентина РоманенкоВівторок, 11 жовтня 2022, 12:50
ЗСУ продовжують звільняти Херсонщину

Збройні сили України продовжують контрнаступ на Херсонщині, окупанти відступають, змінюючи рубежі оборони на глибші.

Джерело: начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі національного телемарафону 11 жовтня

Пряма мова: "Ми продовжуємо вивільняти території, продовжуємо відтісняти ворога на Херсонщині. Там де він уже змінює свої рубежі оборони на більш глибокі, ті, що облаштовувались раніше.

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Може здаватися, що наше просування уповільнилось, але воно просто правильно розраховане. Не треба розганяти зраду, що все зупинилось, успіхи закінчились.

Продовжується наш вогневий контроль, який дуже суттєво впливає на спроможності ворога продовжувати бойові дії".

Деталі: За словами Гуменюк, окупанти вивозять з Херсонщини свої родини. У ворога залишається все менше шансів на підтягування резервів.

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Теми: Херсонська областьвійна
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