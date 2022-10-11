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ВСУ продолжают освобождать Херсонскую область

Валентина РоманенкоВторник, 11 октября 2022, 12:50
ВСУ продолжают освобождать Херсонскую область

Вооруженные силы Украины продолжают контрнаступление на Херсонщине, оккупанты отступают, меняя рубежи обороны на более глубокие.

Источник: начальница объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире национального телемарафона 11 октября

Прямая речь: "Мы продолжаем освобождать территории, продолжаем оттеснять врага на Херсонщине. Там где он уже меняет свои рубежи обороны на более глубокие, те, что обустраивались ранее.

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Может казаться, что наше продвижение замедлилось, но оно просто правильно рассчитано. Не надо разгонять "зраду", что все остановилось, успехи закончились.

Продолжается наш огневой контроль, который очень существенно влияет на способности врага продолжать боевые действия".

Детали: По словам Гуменюк, оккупанты вывозят из Херсонщины свои семьи. У врага остается все меньше шансов на подтягивание резервов.

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Темы: Херсонская областьвойна
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