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Тихановська запропонувала Зеленському встановити дипвідносини з перехідним урядом Білорусі

"Європейська правда"Вівторок, 11 жовтня 2022, 13:05

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська запропонувала Україні встановити дипломатичні відносини з її Об'єднаним перехідним кабінетом, фактично, урядом у вигнанні.

Про це вона сказала у своєму відеозверненні до президента Володимира Зеленського, пише "Європейська правда".

"Об'єднаний перехідний кабінет готовий до співпраці з Україною і встановлення дипломатичних і політичних відносин. Ми готові діяти разом з Україною, тому що без вільної України не може бути вільної Білорусі та Європи", - сказала Тихановська.

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Своє звернення вона записала білоруською мовою і запропонувала Україні "створити альянс з демократичною Білоруссю, вести боротьбу разом і підтримувати білоруський спротив".

"Вірю, що Росія зазнає поразки, а Україна відновить свою територіальну цілісність і захистить свою незалежність. Весь цей час білоруси будуть з народом України", - сказала Тихановська.

Вона заявила, що гордиться тим, що білоруси воюють в Україні проти російських загарбників, і тим, що на території Білорусі діють партизанські групи, які протидіють режиму Лукашенка.

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"Білоруси - не Лукашенко. Лукашенко – ганьба моєї країни. Він дав дозвіл на запуск ракет з території Білорусі по українських містах. Він анонсував розгортання спільного угруповання збройних сил з Путіним. Що Лукашенко озвучить завтра-післязавтра – невідомо, тому що він уже не приймає рішень, за нього це робить Кремль…Тому Білорусь повинна вийти з військово-політичних та економічних союзів з Росією, які підривають національні інтереси нашої країни", - сказала Тихановська.

Нагадаємо, Тихановська у серпні оголосила про створення "колективного виконавчого органу" – Об'єднаного перехідного кабінету.

"Європейська правда" детально пояснювала, коли та як Україні варто визнати уряд Тихановської, і навіщо це робити.

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Теми: ТихановськаЗеленськийБілорусь
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