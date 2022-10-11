Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Тихановская предложила Зеленскому установить дипотношения с переходным правительством Беларуси

"Европейская правда"Вторник, 11 октября 2022, 13:05

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская предложила Украине установить дипломатические отношения с ее Объединенным переходным кабинетом, фактически, правительством в изгнании.

Об этом она сказала в своем видеообращении к президенту Владимиру Зеленскому, пишет "Европейская правда".

"Объединенный переходный кабинет готов к сотрудничеству с Украиной и установлению дипломатических и политических отношений. Мы готовы действовать вместе с Украиной, потому что без свободной Украины не может быть свободной Беларуси и Европы", - сказала Тихановская.

Реклама:

Свое обращение она записала на белорусском языке и предложила Украине "создать альянс с демократической Беларусью, вести борьбу вместе и поддерживать белорусское сопротивление".

"Верю, что Россия потерпит поражение, а Украина восстановит свою территориальную целостность и защитит свою независимость. Все это время белорусы будут с народом Украины", - сказала Тихановская.

Она заявила, что гордится тем, что белорусы воюют в Украине против российских захватчиков, и тем, что на территории Беларуси действуют партизанские группы, которые противодействуют режиму Лукашенко.

ВИДЕО ДНЯ

"Белорусы - не Лукашенко. Лукашенко - позор моей страны. Он дал разрешение на запуск ракет с территории Беларуси по украинским городам. Он анонсировал развертывание совместной группировки вооруженных сил с Путиным. Что Лукашенко озвучит завтра-послезавтра - неизвестно, потому что он уже не принимает решений, за него это делает Кремль... Поэтому Беларусь должна выйти из военно-политических и экономических союзов с Россией, которые подрывают национальные интересы нашей страны", - сказала Тихановская.

Напомним, Тихановская в августе объявила о создании "коллективного исполнительного органа" - Объединенного переходного кабинета.

"Европейская правда" подробно объясняла, когда и как Украине стоит признать правительство Тихановской, и зачем это делать.

Читайте также: Лукашенко готовится к нападению: какие угрозы способен воплотить белорусский диктатор

Темы: ТихановскаяЗеленскийБеларусь
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

Все новости...
Тихановская
ЕС и белорусская оппозиция создали консультативную группу
“Ждите нашего сигнала”: полк Калиновского и Тихановская обратились к белорусам
Украинские депутаты устроили первый разговор Тихановской и полка Калиновского
Последние новости
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
15:33
ГУР о прогнозах быть в Крыму в 2023 году: Информация тоже оружие
15:32
Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций
15:30
фотоБывшего мэра Святогорска будут судить за госизмену и махинации с деньгами
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
15:12
Украинский ПЕН объявил перечень лучших книг 2023 года
15:09
"Леса Украины" в 2023 году удвоили свою прибыль, достигнув 3 миллиардов
15:05
видеоПерцовым газом в глаза пограничнику: задержан буковинец, прорывавшийся в Румынию
14:46
Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки
Все новости...
Реклама: