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Тихановская предложила Зеленскому установить дипотношения с переходным правительством Беларуси

"Европейская правда"Вторник, 11 октября 2022, 13:05

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская предложила Украине установить дипломатические отношения с ее Объединенным переходным кабинетом, фактически, правительством в изгнании.

Об этом она сказала в своем видеообращении к президенту Владимиру Зеленскому, пишет "Европейская правда".

"Объединенный переходный кабинет готов к сотрудничеству с Украиной и установлению дипломатических и политических отношений. Мы готовы действовать вместе с Украиной, потому что без свободной Украины не может быть свободной Беларуси и Европы", - сказала Тихановская.

Свое обращение она записала на белорусском языке и предложила Украине "создать альянс с демократической Беларусью, вести борьбу вместе и поддерживать белорусское сопротивление".

"Верю, что Россия потерпит поражение, а Украина восстановит свою территориальную целостность и защитит свою независимость. Все это время белорусы будут с народом Украины", - сказала Тихановская.

Она заявила, что гордится тем, что белорусы воюют в Украине против российских захватчиков, и тем, что на территории Беларуси действуют партизанские группы, которые противодействуют режиму Лукашенко.

"Белорусы - не Лукашенко. Лукашенко - позор моей страны. Он дал разрешение на запуск ракет с территории Беларуси по украинским городам. Он анонсировал развертывание совместной группировки вооруженных сил с Путиным. Что Лукашенко озвучит завтра-послезавтра - неизвестно, потому что он уже не принимает решений, за него это делает Кремль... Поэтому Беларусь должна выйти из военно-политических и экономических союзов с Россией, которые подрывают национальные интересы нашей страны", - сказала Тихановская.

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Напомним, Тихановская в августе объявила о создании "коллективного исполнительного органа" - Объединенного переходного кабинета.

"Европейская правда" подробно объясняла, когда и как Украине стоит признать правительство Тихановской, и зачем это делать.

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Темы: ТихановскаяЗеленскийБеларусь
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