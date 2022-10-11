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СБУ закликає українців не знімати та не поширювати відео ворожих "прильотів"

Валентина РоманенкоВівторок, 11 жовтня 2022, 13:27

Служба безпеки України закликає українців не знімати та не поширювати відео ворожих "прильотів"

Джерело: пресслужба СБУ в соцмережах

Дослівно: "Ваш "невинний" запис може бути використаний не тільки російськими пропагандистами, а й російськими військовими – які, побачивши наслідки своїх ударів, можуть завдати їх повторно і точніше.

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Саме так сталося із цим чоловіком, який поділився з друзями власним відео атаки дронів-камікадзе, де було чітко видно масштаби ураження об’єкта критичної інфраструктури".

Деталі: На поширеному спецслужбою записі чоловік зізнається, що його знайомі поширили це відео в інтернеті. Потім його використали пропагандистські ЗМІ для проведення спеціальних інформаційно-психологічних операцій проти України.

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"Я усвідомлюю, що мої відеоматеріали могли бути використані у тому числі для коригування точності завдання ударів", – зазначає він.

СБУ нагадує, що за подібні дії передбачена кримінальна відповідальність.

Правоохоронці активно відпрацьовують кожен випадок поширення таких відео в мережі "Інтернет". Вживаються всі необхідні пошуково-процесуальні дії зі встановлення та притягнення фігурантів до відповідальності.

Теми: СБУвійна
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