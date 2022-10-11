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СБУ призывает украинцев не снимать и не распространять видео вражеских "прилетов"

Валентина РоманенкоВторник, 11 октября 2022, 13:27

Служба безопасности Украины призывает украинцев не снимать и не распространять видео вражеских "прилетов".

Источник: пресс-служба СБУ в соцсетях

Дословно: "Ваша "невинная" запись может быть использована не только российскими пропагандистами, но и российскими военными - которые, увидев последствия своих ударов, могут нанести их повторно и точнее.

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Именно так произошло с этим человеком, который поделился с друзьями собственным видео атаки дронов-камикадзе, где было четко видно масштабы поражения объекта критической инфраструктуры".

Детали: На распространенной спецслужбой записи мужчина признается, что его знакомые распространили это видео в интернете. Затем его использовали пропагандистские СМИ для проведения специальных информационно-психологических операций против Украины.

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"Я осознаю, что мои видеоматериалы могли быть использованы в том числе для корректировки точности нанесения ударов", - отмечает он.

СБУ напоминает, что за подобные действия предусмотрена уголовная ответственность.

Отмечается, что правоохранители активно отрабатывают каждый случай распространения таких видео в сети "Интернет". Принимаются все необходимые поисково-процессуальные действия по установлению и привлечению фигурантов к ответственности.

Темы: СБУвойна
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