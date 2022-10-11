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Третина Львова без світла після ракетного удару

Роман ПетренкоВівторок, 11 жовтня 2022, 13:30
львів без світла після обстрілів 10 жовтня, фото Roman Baluk

Внаслідок ракетного удару 11 жовтня 30% Львова без електроенергії, повідомив мер Андрій Садовий.

Джерело: Садовий у Telegram

Пряма мова Садового: "Внаслідок ракетного удару 30% Львова тимчасово без електроенергії.

Також перебої з водопостачанням у Сихівському та Франківському районах міста".

Деталі: Мер просить всіх зробити невеликий запас води, оскільки протягом наступних годин можливі перебої у водопостачанні.

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Теми: Львівелектроенергіяобстріл
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