Третина Львова без світла після ракетного удару
Вівторок, 11 жовтня 2022, 13:30
Внаслідок ракетного удару 11 жовтня 30% Львова без електроенергії, повідомив мер Андрій Садовий.
Джерело: Садовий у Telegram
Пряма мова Садового: "Внаслідок ракетного удару 30% Львова тимчасово без електроенергії.
Також перебої з водопостачанням у Сихівському та Франківському районах міста".
Деталі: Мер просить всіх зробити невеликий запас води, оскільки протягом наступних годин можливі перебої у водопостачанні.
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