Треть Львова без света после ракетного удара
Вторник, 11 октября 2022, 13:30
В результате ракетного удара 11 октября 30% Львова без электроэнергии, сообщил мэр Андрей Садовый.
Источник: Садовый в Telegram
Прямая речь Садового: "В результате ракетного удара 30% Львова временно без электроэнергии.
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Также перебои с водоснабжением в Сиховском и Франковском районах города".
Детали: Мэр просит всех сделать небольшой запас воды, поскольку в течение следующих часов возможны перебои в водоснабжении.
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