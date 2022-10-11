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Треть Львова без света после ракетного удара

Роман ПетренкоВторник, 11 октября 2022, 13:30
Треть Львова без света после ракетного удара
львов без света после обстрелов 10 октября, фото Roman Baluk

В результате ракетного удара 11 октября 30% Львова без электроэнергии, сообщил мэр Андрей Садовый.

Источник: Садовый в Telegram

Прямая речь Садового: "В результате ракетного удара 30% Львова временно без электроэнергии.

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Также перебои с водоснабжением в Сиховском и Франковском районах города".

Детали: Мэр просит всех сделать небольшой запас воды, поскольку в течение следующих часов возможны перебои в водоснабжении.

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Темы: Львовэлектроэнергияобстрел
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