Треть Львова без света после ракетного удара

львов без света после обстрелов 10 октября, фото Roman Baluk

В результате ракетного удара 11 октября 30% Львова без электроэнергии, сообщил мэр Андрей Садовый.

Источник: Садовый в Telegram

Прямая речь Садового: "В результате ракетного удара 30% Львова временно без электроэнергии.

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Также перебои с водоснабжением в Сиховском и Франковском районах города".

Детали: Мэр просит всех сделать небольшой запас воды, поскольку в течение следующих часов возможны перебои в водоснабжении.