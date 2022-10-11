Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На підльоті до Києва ЗСУ збили кілька російських ракет – Кличко

Валентина РоманенкоВівторок, 11 жовтня 2022, 13:47
На підльоті до Києва ЗСУ збили кілька російських ракет – Кличко
ілюстрація Повітряних сил

У вівторок 11 жовтня під час 5-годинної повітряної тривоги ЗСУ збили біля Києва кілька російських ракет.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в ефірі єдиного національного телемарафону у вівторок

Пряма мова: "Дякуючи нашим Збройним силам, декілька ракет було збито на підльоті до Києва. Ніяких вибухів не відбувалось в столиці України. Тому можу сказати, що сьогоднішній день почався нормально, без будь-яких інцидентів".

Реклама:
Теми: Київвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Київ
Спека в Києві б'є рекорди другий день поспіль
В Києві перехожі знайшли дві гранати
У центрі Києва біля проспекту Перемоги згоріла будівля
Останні новини
18:53
Укрзалізниця запустить "Різдвяний експрес" у Києві та Львові на свята
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
ОновленоУ Криворізькому районі ППО знищила авіаційну ракету
18:03
Єврокомісія виділяє додаткові 65 млн євро на підтримку українських біженців
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
17:52
У Києві на хабарі викрили працівників автошкіл, які допомагали скласти іспит майбутнім водіям
17:49
Виділення коштів для України: в ЄС задумалися про позбавлення Угорщини права голосу
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
Усі новини...
Реклама: