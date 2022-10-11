На підльоті до Києва ЗСУ збили кілька російських ракет – Кличко

У вівторок 11 жовтня під час 5-годинної повітряної тривоги ЗСУ збили біля Києва кілька російських ракет.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в ефірі єдиного національного телемарафону у вівторок

Пряма мова: "Дякуючи нашим Збройним силам, декілька ракет було збито на підльоті до Києва. Ніяких вибухів не відбувалось в столиці України. Тому можу сказати, що сьогоднішній день почався нормально, без будь-яких інцидентів".

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