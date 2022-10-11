На подлете к Киеву ВСУ сбили несколько российских ракет – Кличко

Во вторник 11 октября во время 5-часовой воздушной тревоги ВСУ сбили возле Киева несколько российских ракет.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в эфире единого национального телемарафона во вторник

Прямая речь: "Благодаря нашим Вооруженным силам, несколько ракет было сбито на подлете к Киеву. Никаких взрывов не происходило в столице Украины. Поэтому могу сказать, что сегодняшний день начался нормально, без каких-либо инцидентов".