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На подлете к Киеву ВСУ сбили несколько российских ракет – Кличко

Валентина РоманенкоВторник, 11 октября 2022, 13:47
иллюстрация Воздушных сил

Во вторник 11 октября во время 5-часовой воздушной тревоги ВСУ сбили возле Киева несколько российских ракет.

Источник: мэр Киева Виталий Кличко в эфире единого национального телемарафона во вторник

Прямая речь: "Благодаря нашим Вооруженным силам, несколько ракет было сбито на подлете к Киеву. Никаких взрывов не происходило в столице Украины. Поэтому могу сказать, что сегодняшний день начался нормально, без каких-либо инцидентов".

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Темы: Киеввойна
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