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Росіяни викрали й можуть катувати заступника гендиректора ЗАЕС – Енергоатом

Роман ПетренкоВівторок, 11 жовтня 2022, 15:18
фото енергоатома

10 жовтня російські терористи викрали заступника генерального директора Запорізької АЕС із персоналу Валерія Мартинюка і тримають його у невідомому місці, ймовірно катують його та залякують, повідомив Енергоатом.

Джерело: Енергоатом

Дослівно: "Таким чином росіяни намагаються отримати вкрай необхідну їм інформацію про особові справи працівників Запорізької АЕС, щоб якнайшвидше змусити український персонал працювати на Росатом.

Окупанти у прямому сенсі застосовують тортури до атомників ЗАЕС, не цураючись найжорстокіших знущань".

Деталі: Відомство звернулося до гендиректора МАГАТЕ із закликом допомогти звільнити співробітника ЗАЕС.

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Теми: ЕнергоатомЗАЕСРосіяполонені
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