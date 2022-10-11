Россияне похитили и могут пытать заместителя гендиректора ЗАЭС - Энергоатом

10 октября российские террористы похитили заместителя генерального директора Запорожской АЭС по персоналу Валерия Мартынюка и держат его в неизвестном месте, вероятно пытают его и запугивают, сообщил Энергоатом.

Источник: Энергоатом

Дословно: "Таким образом россияне пытаются получить крайне необходимую им информацию о личных делах работников Запорожской АЭС, чтобы как можно быстрее заставить украинский персонал работать на Росатом.

Оккупанты в прямом смысле применяют пытки к атомщикам ЗАЭС, не чураясь жестоких издевательств".

Детали: Ведомство обратилось к гендиректору МАГАТЭ с призывом помочь освободить сотрудника ЗАЭС.