Россияне похитили и могут пытать заместителя гендиректора ЗАЭС - Энергоатом
Вторник, 11 октября 2022, 15:18
10 октября российские террористы похитили заместителя генерального директора Запорожской АЭС по персоналу Валерия Мартынюка и держат его в неизвестном месте, вероятно пытают его и запугивают, сообщил Энергоатом.
Источник: Энергоатом
Дословно: "Таким образом россияне пытаются получить крайне необходимую им информацию о личных делах работников Запорожской АЭС, чтобы как можно быстрее заставить украинский персонал работать на Росатом.
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Оккупанты в прямом смысле применяют пытки к атомщикам ЗАЭС, не чураясь жестоких издевательств".
Детали: Ведомство обратилось к гендиректору МАГАТЭ с призывом помочь освободить сотрудника ЗАЭС.
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