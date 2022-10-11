Орбан хоче перемовин між РФ і США "для миру" в Україні і надіється на Трампа

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан вважає, що мир в Україні має бути встановлений не між Україною та Росією, а між США та Росією, "виходячи з реалій" влади.

Про це він сказав у вівторок у Берліні на заході, організованому журналом Cicero та газетою Berliner Zeitung, повідомляє "Європейська правда" з посланням на угорське незалежне видання Telex.

Під час дискусії Орбан заявив, що війна - це передусім ресурси, і в той час, як, за його словами, у росіян майже необмежені ресурси з точки зору енергії, солдатів та людей, Україна має достатньо ресурсів лише завдяки допомозі Заходу та Сполучених Штатів.

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Орбан сказав, що президент США Джо Байден зайшов надто далеко, коли назвав президента Росії Владіміра Путіна воєнним злочинцем та вбивцею. За його словами, надією на мир є колишній президент США Дональд Трамп.

Угорський прем'єр зазначив, що Угорщина робить "все для миру", але вона не бажає допомагати українцям, знищуючи при цьому угорців. Він додав, що Угорщина вже втратила близько 200 громадян, які загинули на фронті як рядові.

За словами Орбана, у міжнародних дебатах надто багато уваги приділяється Путіну, але Путін його "зовсім не цікавить". "Угорщину та Європу цікавлять наслідки війни для нас", - сказав він.

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Орбан також наполягав, що угорський уряд дотримується в оцінці війни такої ж позиції, яку займає ЄС: що це - агресія, оскільки Росія порушила міжнародне право. Орбан переконував, що Угорщина належить до табору миру: "Я прихильник негайного припинення вогню та негайних мирних переговорів", - говорив він.

Орбан вже традиційно розкритикував санкційну політику Брюсселя щодо Росії. Він назвав її примітивною в реалізації та катастрофічною за ефектом, наголосивши, що за правильного оформлення санкцій ціни на енергоносії не "злетіли б до небес", а європейським економікам не загрожувало би "розорення".

За його словами, санкції слід запроваджувати лише "розумно", а політика ЄС щодо Росії показує, що "карлик карає гіганта і карлик помирає".

За його словами, слід переглянути політику санкцій та створити таку систему енергопостачання, за якої ЄС не лише "перейде з рук до рук", тобто не просто змінить російську енергозалежність на американську, а набуде енергетичної незалежності.

Про позицію Угорщини і про те, як вона помиляється не вперше, читайте в публікації Угорщина обирає сторону зла. Знову, як у 1939 році.