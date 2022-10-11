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Орбан хочет переговоров между РФ и США "для мира" в Украине и надеется на Трампа

Вторник, 11 октября 2022, 15:20

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что мир в Украине должен быть установлен не между Украиной и Россией, а между США и Россией, "исходя из реалий" власти.

Об этом он сказал во вторник в Берлине на мероприятии, организованном журналом Cicero и газетой Berliner Zeitung, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на венгерское независимое издание Telex.

Во время дискуссии Орбан заявил, что война - это прежде всего ресурсы, и в то время, как, по его словам, у россиян почти неограниченные ресурсы с точки зрения энергии, солдат и людей, Украина имеет достаточно ресурсов только благодаря помощи Запада и Соединенных Штатов.

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Орбан сказал, что президент США Джо Байден зашел слишком далеко, когда назвал президента России Владимира Путина военным преступником и убийцей. По его словам, надеждой на мир является бывший президент США Дональд Трамп.

Венгерский премьер отметил, что Венгрия делает "все для мира", но она не желает помогать украинцам, уничтожая при этом венгров. Он добавил, что Венгрия уже потеряла около 200 граждан, которые погибли на фронте как рядовые. 

По словам Орбана, в международных дебатах слишком много внимания уделяется Путину, но Путин его "совсем не интересует". "Венгрию и Европу интересуют последствия войны для нас", - сказал он.

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Орбан также настаивал, что венгерское правительство придерживается в оценке войны такой же позиции, которую занимает ЕС: что это - агрессия, поскольку Россия нарушила международное право. Орбан убеждал, что Венгрия принадлежит к лагерю мира: "Я сторонник немедленного прекращения огня и немедленных мирных переговоров", - говорил он.

Орбан уже традиционно раскритиковал санкционную политику Брюсселя в отношении России. Он назвал ее примитивной в реализации и катастрофической по эффекту, подчеркнув, что при правильном оформлении санкций цены на энергоносители не "взлетели бы до небес", а европейским экономикам не грозило бы "разорение".

По его словам, санкции следует вводить только "разумно", а политика ЕС в отношении России показывает, что "карлик наказывает гиганта и карлик умирает". 

По его словам, следует пересмотреть политику санкций и создать такую систему энергоснабжения, при которой ЕС не только "перейдет из рук в руки", то есть не просто изменит российскую энергозависимость на американскую, а приобретет энергетическую независимость.

О позиции Венгрии и о том, как она ошибается не впервые, читайте в публикации Венгрия выбирает сторону зла. Опять, как в 1939 году.

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