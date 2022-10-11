Німецький концерн домовився про постачання Україні військової техніки із Чехії

Німецький концерн Rhinemetall домовився з урядом Чехії про постачання Україні чеської військової техніки в межах програми "кругового обміну".

Про це у вівторок повідомила пресслужба Rhinemetall, пише "Європейська правда".

Відповідно до укладеної в Празі угоди між представниками Чехії, Німеччини та Rhinemetall, чеська сторона отримає бойові танки Leopard 2A4 та броньовані ремонтно-евакуаційні машини Buffalo. Своєю чергою Чехія передасть Україні власну військову техніку разом із запчастинами.

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Очікується, що перші поставки нового обладнання чеська сторона отримає вже в грудні 2022 року, а завершиться процес до кінця 2023-го.

Яку саме техніку Україна отримає від Чехії, не уточнюється, але, ймовірно, йдеться про озброєння радянського зразка.

Як відомо, на початку вересня Чехія та Німеччина домовилися про "круговий обмін" технікою, в результаті якого Прага отримає танки Leopard. Тоді повідомлялося, що Чехія направила в Україну танки T-72 та іншу важку бойову техніку.

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