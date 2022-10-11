Немецкий концерн договорился о поставках Украине военной техники из Чехии

Немецкий концерн Rhinemetall договорился с правительством Чехии о поставках Украине чешской военной техники в рамках программы "кругового обмена".

Об этом во вторник сообщила пресс-служба Rhinemetall, пишет "Европейская правда".

Согласно заключенному в Праге соглашению между представителями Чехии, Германии и Rhinemetall, чешская сторона получит боевые танки Leopard 2A4 и бронированные ремонтно-эвакуационные машины Buffalo. В свою очередь Чехия передаст Украине собственную военную технику вместе с запчастями.

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Ожидается, что первые поставки нового оборудования чешская сторона получит уже в декабре 2022 года, а завершится процесс до конца 2023-го.

Какую именно технику Украина получит от Чехии, не уточняется, но, вероятно, речь идет о вооружении советского образца.

Как известно, в начале сентября Чехия и Германия договорились о "круговом обмене" техникой, в результате которого Прага получит танки Leopard. Тогда сообщалось, что Чехия направила в Украину танки T-72 и другую тяжелую боевую технику.

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Недавно глава чешского Минобороны Яна Чернохова объявила об одобрении дальнейшей военной помощи Украине на фоне ее полномасштабной войны с Россией.