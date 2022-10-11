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Не лише повітряна тривога: ДСНС надсилатиме сповіщення на телефони українців

Валентина РоманенкоВівторок, 11 жовтня 2022, 16:42
Не лише повітряна тривога: ДСНС надсилатиме сповіщення на телефони українців
ілюстративне фото ДСНС

Державна служба надзвичайних ситуацій повідомила, що буде активно використовувати свою нову систему сповіщення про надзвичайні ситуації через мобільні телефони, бо вона є ефективною.

Джерело: пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий на брифінгу в медіацентрі "Україна – Укрінформ"

Пряма мова: "Звичайно, ми будемо використовувати цю систему. Вона показала свою ефективність на Заході. Тому ми переймаємо у них найкращий досвід та втілюємо у життя в українських реаліях сьогодення.

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Тут йдеться не тільки про сигнали, наприклад повітряної тривоги, або загрозу обстрілів, а й про попередження про надзвичайні ситуації та першочергові дії під час аварій, катастроф, НС техногенного або природного характеру, як то підтоплення, хімічна небезпека та інше".

Деталі: Хорунжий нагадав, що систему протестували протягом минулого місяця.

За його словами, це повідомлення, які з'являються у дуже короткий термін із коротким порадами, які проходять на телефон поверх усіх інших повідомлень, та мають гучний сигнал.

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Теми: війнаДСНС
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