Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Не лише повітряна тривога: ДСНС надсилатиме сповіщення на телефони українців

Валентина РоманенкоВівторок, 11 жовтня 2022, 16:42
ілюстративне фото ДСНС

Державна служба надзвичайних ситуацій повідомила, що буде активно використовувати свою нову систему сповіщення про надзвичайні ситуації через мобільні телефони, бо вона є ефективною.

Джерело: пресофіцер ДСНС України Олександр Хорунжий на брифінгу в медіацентрі "Україна – Укрінформ"

Пряма мова: "Звичайно, ми будемо використовувати цю систему. Вона показала свою ефективність на Заході. Тому ми переймаємо у них найкращий досвід та втілюємо у життя в українських реаліях сьогодення.

Тут йдеться не тільки про сигнали, наприклад повітряної тривоги, або загрозу обстрілів, а й про попередження про надзвичайні ситуації та першочергові дії під час аварій, катастроф, НС техногенного або природного характеру, як то підтоплення, хімічна небезпека та інше".

Деталі: Хорунжий нагадав, що систему протестували протягом минулого місяця.

За його словами, це повідомлення, які з'являються у дуже короткий термін із коротким порадами, які проходять на телефон поверх усіх інших повідомлень, та мають гучний сигнал.

Теми: війнаДСНС
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

NASA змогла змінити рух астероїда

Байден про Путіна: Він раціональний гравець, але прорахувався сильно

Росіянам приготуватися: у Гаазі судять головного пропагандиста за геноцид у Руанді

На Київщині дефіцит потужності: ДТЕК відключить більше клієнтів від електрики

Росія за два дні підірвала близько третини енергетичної інфраструктури України

фотоРосіяни звели дві свіжі понтонні переправи на Херсонщині – знімки супутника

Усі новини...
війна
На помсту: лише за добу українці переказали 352 мільйони фонду Притули
В Армії дронів уже майже тисяча безпілотників – влада просить іще
Українська ППО збила 20 російських ракет та 13 "Шахедів" від початку доби
Останні новини
07:20
Зведення Генштабу: Білорусь відправила в Бєлгороську область першу партію Т-72
06:55
Мелітополь: Був сильний вибух, у повітря злетіло авто — мер
06:39
Байден пригрозив Саудівській Аравії наслідками за співпрацю з РФ щодо скорочення видобутку нафти
05:45
Херсонщина: ЗСУ закріпили успіх зі звільнення п’яти населених пунктів
05:01
NASA змогла змінити рух астероїда
04:29
Байден про Путіна: Він раціональний гравець, але прорахувався сильно
03:36
ЗСУ знищили російський пункт управління на Херсонщині — Командування
02:55
Очільник МАГАТЕ зустрінеться з Зеленським після переговорів з Путіним
02:20
МКС розслідуватиме масовану ракетну атаку Росії 10 жовтня
01:48
Німеччина надасть Україні 16 самохідних артилерійських установок Zuzana
Усі новини...