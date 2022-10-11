Не только воздушная тревога: ГСЧС будет присылать оповещения на телефоны украинцев

Государственная служба чрезвычайных ситуаций сообщила, что будет активно использовать свою новую систему оповещения о чрезвычайных ситуациях через мобильные телефоны, потому что она является эффективной.

Источник: пресс-офицер ГСЧС Украины Александр Хорунжий на брифинге в медиацентре "Украина - Укринформ"

Прямая речь: "Конечно, мы будем использовать эту систему. Она показала свою эффективность на Западе. Поэтому мы перенимаем у них лучший опыт и воплощаем в жизнь в украинских реалиях сегодняшнего дня.

Здесь речь идет не только о сигналах, например воздушной тревоги, или угрозе обстрелов, но и о предупреждении о чрезвычайных ситуациях и первоочередных действиях во время аварий, катастроф, ЧС техногенного или природного характера, как подтопления, химическая опасность и прочее".

Детали: Хорунжий напомнил, что систему протестировали в течение прошлого месяца.

По его словам, это сообщения, которые появляются в очень короткий срок с коротким советами, которые приходят на телефон поверх всех других сообщений, и имеют громкий сигнал.