Столтенберг: Перемога Путіна в Україні означатиме поразку НАТО

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг вважає, що програш України проти Росії у повномасштабній війні означатиме також поразку НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Столтенберг заявив на пресконференції у вівторок перед міністерською зустріччю НАТО.

"Для нас усіх важливо, щоб Україна перемогла у битві, у війні проти російських військ, що вторглися до неї. Бо якщо Путін переможе, це буде не просто великою поразкою для України, а й поразкою і небезпечним для всіх нас, адже це зробить світ небезпечнішим, а нас – вразливішими до подальшої російської агресії", – сказав він.

Столтенберг наголосив, що НАТО не є стороною конфлікту в Україні, "але наша підтримка грає ключову роль", тому Альянсу важливо вчасно поповнювати запаси зброї.

"Очікую, що міністри на зустрічі завтра й післязавтра ухвалять рішення про те, як використовувати процес оборонного планування НАТО, щоб узгодити більш амбітні цілі для різноманітних цілей, пов’язаних із поповненням запасів", – сказав він.

Нагадаємо, наприкінці вересня Столтенберг скликав позачергове засідання Конференції національних директорів з питань озброєнь (CNAD), на якому закликав країни НАТО терміново поповнити запаси зброї, щоб продовжувати підтримку України.