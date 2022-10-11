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Столтенберг: Перемога Путіна в Україні означатиме поразку НАТО

"Європейська правда"Вівторок, 11 жовтня 2022, 17:11
Столтенберг: Перемога Путіна в Україні означатиме поразку НАТО
Єнс Столтенберг, Getty Images

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг вважає, що програш України проти Росії у повномасштабній війні означатиме також поразку НАТО.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Столтенберг заявив на пресконференції у вівторок перед міністерською зустріччю НАТО.

"Для нас усіх важливо, щоб Україна перемогла у битві, у війні проти російських військ, що вторглися до неї. Бо якщо Путін переможе, це буде не просто великою поразкою для України, а й поразкою і небезпечним для всіх нас, адже це зробить світ небезпечнішим, а нас – вразливішими до подальшої російської агресії", – сказав він.

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Столтенберг наголосив, що НАТО не є стороною конфлікту в Україні, "але наша підтримка грає ключову роль", тому Альянсу важливо вчасно поповнювати запаси зброї.

"Очікую, що міністри на зустрічі завтра й післязавтра ухвалять рішення про те, як використовувати процес оборонного планування НАТО, щоб узгодити більш амбітні цілі для різноманітних цілей, пов’язаних із поповненням запасів", – сказав він.

Нагадаємо, наприкінці вересня Столтенберг скликав позачергове засідання Конференції національних директорів з питань озброєнь (CNAD), на якому закликав країни НАТО терміново поповнити запаси зброї, щоб продовжувати підтримку України.

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Теми: НАТОПутінвійнаУкраїна
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