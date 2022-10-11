Столтенберг: Победа Путина в Украине будет означать поражение НАТО

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг считает, что проигрыш Украины против России в полномасштабной войне будет означать также поражение НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Столтенберг заявил на пресс-конференции во вторник перед министерской встречей НАТО.

"Для нас всех важно, чтобы Украина победила в битве, в войне против российских войск, вторгшихся в нее. Потому что если Путин победит, это будет не просто большим поражением для Украины, но и поражением и опасным для всех нас, ведь это сделает мир более опасным, а нас - уязвимыми к дальнейшей российской агрессии", - сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО не является стороной конфликта в Украине, "но наша поддержка играет ключевую роль", поэтому Альянсу важно вовремя пополнять запасы оружия.

"Ожидаю, что министры на встрече завтра и послезавтра примут решение о том, как использовать процесс оборонного планирования НАТО, чтобы согласовать более амбициозные цели для различных целей, связанных с пополнением запасов", - сказал он.

Напомним, в конце сентября Столтенберг созвал внеочередное заседание Конференции национальных директоров по вопросам вооружений (CNAD), на котором призвал страны НАТО срочно пополнить запасы оружия, чтобы продолжать поддержку Украины.