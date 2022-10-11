Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Столтенберг: Победа Путина в Украине будет означать поражение НАТО

"Европейская правда"Вторник, 11 октября 2022, 17:11
Йенс Столтенберг, Getty Images

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг считает, что проигрыш Украины против России в полномасштабной войне будет означать также поражение НАТО.

Как сообщает "Европейская правда", об этом Столтенберг заявил на пресс-конференции во вторник перед министерской встречей НАТО.

"Для нас всех важно, чтобы Украина победила в битве, в войне против российских войск, вторгшихся в нее. Потому что если Путин победит, это будет не просто большим поражением для Украины, но и поражением и опасным для всех нас, ведь это сделает мир более опасным, а нас - уязвимыми к дальнейшей российской агрессии", - сказал он.

Столтенберг подчеркнул, что НАТО не является стороной конфликта в Украине, "но наша поддержка играет ключевую роль", поэтому Альянсу важно вовремя пополнять запасы оружия.

"Ожидаю, что министры на встрече завтра и послезавтра примут решение о том, как использовать процесс оборонного планирования НАТО, чтобы согласовать более амбициозные цели для различных целей, связанных с пополнением запасов", - сказал он.

Напомним, в конце сентября Столтенберг созвал внеочередное заседание Конференции национальных директоров по вопросам вооружений (CNAD), на котором призвал страны НАТО срочно пополнить запасы оружия, чтобы продолжать поддержку Украины.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: НАТОПутинвойнаУкраина
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

ISW: Волны ракетных ударов по Украине не связаны со "стилем" Суровикина

NASA смогла изменить движение астероида

Байден о Путине: Он рациональный игрок, но просчитался сильно

Россиянам приготовиться: в Гааге судят главного пропагандиста за геноцид в Руанде

На Киевщине дефицит мощности: ДТЭК отключит больше клиентов от электричества

Россия за два дня подорвала около трети энергетической инфраструктуры Украины

Все новости...
НАТО
НАТО пока не видит признаков к подготовке Россией ядерного удара - генсек
Украина разработала новое соглашение о безопасности со стороны Запада – СМИ
War Speeches: Страна-террорист в агонии
Последние новости
08:13
Россия ночью выпустила семь ракет по Запорожью и пригороду – ОВА
07:47
ISW: Волны ракетных ударов по Украине не связаны со "стилем" Суровикина
07:20
Сводка Генштаба: Беларусь отправила в Белгородскую область первую партию Т-72
06:55
Мелитополь: Был сильный взрыв, в воздух взлетело авто — мэр
06:39
Байден пригрозил Саудовской Аравии последствиями за сотрудничество с РФ по сокращению добычи нефти
05:45
Херсонщина: ВСУ закрепили успех по освобождению пяти населенных пунктов
05:01
NASA смогла изменить движение астероида
04:29
Байден о Путине: Он рациональный игрок, но просчитался сильно
03:36
ВСУ уничтожили российский пункт управления в Херсонской области — Командование
02:55
Глава МАГАТЭ встретится с Зеленским после переговоров с Путиным
Все новости...