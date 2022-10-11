У Росії горить електропідстанція: кілька тисяч росіян без світла

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що у місті Щебекине Бєлгородської області горить електропідстанція і кілька тисяч окупантів залишилися без світла.

Джерело: російські та українські телеграм-канали, Гладков у Telegram

Деталі: У місті Щебекине Бєлгородської області горить підстанція. У регіоні зникло світло, а над самою станцією валить густий чорний дим.

Окупанти традиційно заявляють, що нібито підстанцію "обстріляли" ЗСУ.

Пошкоджено трансформатор підстанції.

За словами Гладкова, наразі від електроенергії відключено понад дві тисячі росіян.

Що передувало: Бєлгородська область РФ межує з Луганською, Харківською й Сумською областями України. Це далеко не перший випадок, коли на цій частині Росії заявляють про обстріли.