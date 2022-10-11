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У Росії горить електропідстанція: кілька тисяч росіян без світла

Альона Мазуренко Вівторок, 11 жовтня 2022, 17:13
У Росії горить електропідстанція: кілька тисяч росіян без світла

Губернатор Бєлгородської області РФ В'ячеслав Гладков заявив, що у місті Щебекине Бєлгородської області горить електропідстанція і кілька тисяч окупантів залишилися без світла.

Джерело: російські та українські телеграм-канали, Гладков у Telegram

Деталі: У місті Щебекине Бєлгородської області горить підстанція. У регіоні зникло світло, а над самою станцією валить густий чорний дим.

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Окупанти традиційно заявляють, що нібито підстанцію "обстріляли" ЗСУ.

Пошкоджено трансформатор підстанції.

 

За словами Гладкова, наразі від електроенергії відключено понад дві тисячі росіян.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: Бєлгородська область РФ межує з Луганською, Харківською й Сумською областями України. Це далеко не перший випадок, коли на цій частині Росії заявляють про обстріли.

Теми: Росіяелектроенергія
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