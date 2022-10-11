Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В России горит электроподстанция: несколько тысяч россиян без света

Алена МазуренкоВторник, 11 октября 2022, 17:13
В России горит электроподстанция: несколько тысяч россиян без света

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что в городе Щебекине Белгородской области горит электроподстанция и несколько тысяч оккупантов остались без света.

Источник: российские и украинские телеграм-каналы, Гладков в Telegram

Детали: В городе Щебекино Белгородской области горит подстанция. В регионе пропал свет, а над самой станцией валит густой черный дым.

Реклама:

Оккупанты традиционно заявляют, что якобы подстанцию "обстреляли" ВСУ.

Поврежден трансформатор подстанции.

 

По словам Гладкова, сейчас от электроэнергии отключены более двух тысяч россиян.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Белгородская область РФ граничит с Луганской, Харьковской и Сумской областями Украины. Это далеко не первый случай, когда на этой части России заявляют об обстрелах.

Темы: Росcияэлектроэнергия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Среди пострадавших в крупном ДТП в Турции есть две украинки

РФ скрыла истинное количество жертв подрыва ГЭС, погибли по меньшей мере сотни – AP

Без международной финпомощи индексации пенсий в 2024 году может не быть – Минсоцполитики

фотоСтроили укрытие: в детсаду в Киеве просела часть стены

Шевченко стал единственным кандидатом на пост президента УАФ

Самым тяжелым месяцем на Таврийском направлении стал декабрь – Штупун

Все новости...
Росcия
Атака дронов на Псков: первые спутниковые снимки аэродрома
Сейм Польши утвердил состав скандальной комиссии по расследованию влияния РФ
Оккупанты заявили об атаке БПЛА в Брянской области РФ и о запуске ракеты по Крыму
Последние новости
16:02
Политика года, надежда года, победа года. Итоги 2023 г. в УП. ЧАТ
16:00
фото, видеоПродавали несуществующие машины для ВСУ: мошенники обманули волонтеров на 1,2 млн
15:56
Туск собирается с визитом в Киев
15:35
Что нужно для производства большего количества украинского оружия?
15:35
В январе в Киеве заработают пункты приема елок: адреса
15:33
ГУР о прогнозах быть в Крыму в 2023 году: Информация тоже оружие
15:32
Зеленский назначил новых глав Ровенской и Донецкой облгосадминистраций
15:30
фотоБывшего мэра Святогорска будут судить за госизмену и махинации с деньгами
15:13
Украина и Молдова синхронизируют е-очередь на границе для упрощения транзита грузов
15:12
Украинский ПЕН объявил перечень лучших книг 2023 года
Все новости...
Реклама: