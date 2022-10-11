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В России горит электроподстанция: несколько тысяч россиян без света

Алена МазуренкоВторник, 11 октября 2022, 17:13

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что в городе Щебекине Белгородской области горит электроподстанция и несколько тысяч оккупантов остались без света.

Источник: российские и украинские телеграм-каналы, Гладков в Telegram

Детали: В городе Щебекино Белгородской области горит подстанция. В регионе пропал свет, а над самой станцией валит густой черный дым.

Оккупанты традиционно заявляют, что якобы подстанцию "обстреляли" ВСУ.

Поврежден трансформатор подстанции.

 

По словам Гладкова, сейчас от электроэнергии отключены более двух тысяч россиян.

Что предшествовало: Белгородская область РФ граничит с Луганской, Харьковской и Сумской областями Украины. Это далеко не первый случай, когда на этой части России заявляют об обстрелах.

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Темы: Росcияэлектроэнергия
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