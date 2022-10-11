В России горит электроподстанция: несколько тысяч россиян без света

Губернатор Белгородской области РФ Вячеслав Гладков заявил, что в городе Щебекине Белгородской области горит электроподстанция и несколько тысяч оккупантов остались без света.

Источник: российские и украинские телеграм-каналы, Гладков в Telegram

Детали: В городе Щебекино Белгородской области горит подстанция. В регионе пропал свет, а над самой станцией валит густой черный дым.

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Оккупанты традиционно заявляют, что якобы подстанцию "обстреляли" ВСУ.

Поврежден трансформатор подстанции.

По словам Гладкова, сейчас от электроэнергии отключены более двух тысяч россиян.

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Что предшествовало: Белгородская область РФ граничит с Луганской, Харьковской и Сумской областями Украины. Это далеко не первый случай, когда на этой части России заявляют об обстрелах.