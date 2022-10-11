Зеленський запропонував країнам G7 "формулу миру", щоб зупинити Путіна

Президент України Володимир Зеленський у своєму виступі на терміновій зустрічі Групи семи запропонував "формулу миру" - заходи, які, на його думку, позбавлять Путіна шансів досягти цілей в Україні.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Дякую вам за всю вже надану допомогу. Вона велика, вона суттєва, але керівник Росії який зараз знаходиться на завершальному етапі свого правління, все ще має можливість для підвищення ескалації, і це загроза для усіх нас. Але у нас є "формула миру". І зараз, реагуючи на російський терор, на псевдореферендуми і спробу анексії нашої території ми можемо застосувати "формулу миру" так, щоб у держави-терориста не залишилось жодного шансу", - зазначив Зеленський.

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Першим пунктом у ній він назвав "повітряний щит" для України, наголосивши, що коли Україна буде мати достатньо сучасних систем ППО, ключовий елемент російського терору – ракетні удари – перестануть працювати.

"Я дякую Німеччині і особисто канцлеру Шольцу за прискорення постачання IRIS. Дякую США і особисто Президенту Байдену за рішення надати сучасні ПРО та ППО. І віримо, пане президенте, що це будуть й системи середнього і дальнього радіусу дії, які дозволять створити ешелоновану систему оборони.

Я дякую усім, хто допоміг нам вже зараз забезпечити нашу систему ППО, що дозволяє знешкоджувати частину російських ракет і безпілотників. Але одних тільки "Шахідів" Росія замовила в Ірані 2400 – за даними нашої розвідки. І тому, шановний пане канцлере, шановний президенте Сполучених Штатів, важливо, щоб ми мали достатню кількість ракет до наданих систем ППО і ПРО і щоб ці системи були інтегровані з нашою системою оборони. Завтра у форматі "Рамштайну" – я просив би, щоб наші міністри оборони обговорили це", - зазначив Зеленський.

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Звертаючись до Еммануеля Макрона і Маріо Драгі, він закликав надати системи SAMP-T, найкраще - найближчими місяцями, а також закликав усіх лідерів знайти фінансові інструменти для того, щоб створити "повітряний щит" для України.

Наступними пунктами "формули миру" Зеленський назвав відновлення територіальної цілісності України та покарання Росії за агресію. Він наголосив, що з того, які наслідки отримає РФ за війну проти України, зроблять висновки багато країн світу і від цього залежить сталість міжнародного правопорядку.

"Росія має бути повністю ізольована і покарана. Покарана і політично, і санкційно", - наголосив президент України.

Він подякував ЄС за ухвалення восьмого пакету санкцій, але закликав готувати новий, оскільки Росія почала новий виток ескалації.

"Ми маємо на рівні всієї "Групи семи", усього нашого демократичного світу відповідати симетрично: коли Росія атакує енергетичний сектор і енергетичну стабільність наших країн, треба заблокувати санкціями її енергетичний сектор, зламати стабільність російських доходів від торгівлі нафтою і газом. Потрібна жорстка цінова стеля для експорту нафти і газу з Росії – нуль прибутку для держави-терориста.Саме такі кроки можуть наблизити мир – вони спонукають державу-терориста задуматись про мир, про невигідність війни", - наголосив Зеленський.

Він також закликав визнати, що з Путіним уже немає про що розмовляти і сподіватись, що він буде виконувати якісь домовленості.

"Треба визнати й очевидний факт: із цим керівником Росії, який не має майбутнього, не може бути і діалогу. Він сам відкинув діалог. Попри всі наші намагання домовитись про мир протягом років! Він говорить ультиматумами, терор це і є його ставлення до світу, до інших людей. Після російських ударів, усіх вбивств, усіх знущань з мирних людей і міжнародного права, ваші ж суспільства вас не зрозуміють, якщо не обірвати будь-які перспективи цього керівника терору.

Ми усі в світі маємо усвідомити: розмови можуть бути або з іншим керівником Росії – який визнаватиме Статут ООН, базові принципи людяності, територіальну цілісність України, – або в іншій конфігурації, щоб ключовий терорист не мав можливості завдяки терору впливати на ключові рішення. Зараз одна людина блокує мир – і ця людина в Москві", - наголосив Володимир Зеленський.

Наступним пунктом президент згадав гарантії безпеки для України та її модель, проєкт якої запропонувала Україна - Kyiv Security Compact.

Наприкінці він звернув увагу на ситуацію з Білоруссю, яку РФ вже перетворила на плацдарм для війни проти України, і зараз намагається повноцінно втягнути у війну на своєму боці.

Зеленський наголосив, що Україна не планувала і не планує ніяких військових заходів проти Білорусі, але щоб не дати Лукашенку здійснити якусь провокацію - пропонує розмістити на кордоні міжнародну моніторингову місію.

"На кордоні України і Білорусі може бути розміщена місія міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації. Формат може бути опрацьований нашими дипломатами. І я прошу вас на рівні "Групи семи" підтримати цю нашу ініціативу", - заявив він.

Наприкінці Володимир Зеленський наголосив, що зараз війна вийшла на вирішальний етап і дуже важливо не піддаватися на всі інструменти шантажу, які задіє Кремль.

"Цей керівник Росії, відчуваючи наближення свого фіналу, пробує терористичним ривком примусити демократичний світ здатися. Відступити. Програти. Це може бути бажанням тільки неадекватної людини – більше сотні тільки ракетних ударів менш ніж за дві доби проти цивільних людей, проти цивільної інфраструктури, псевдореферендуми, злочинна спроба анексії... Вдумайтесь – радіаційний шантаж!

Терорист повинен програти. Він має постійно відчувати, що відповідальність за терор є. Давайте це забезпечимо!", - закликав він.