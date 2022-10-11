Зеленский предложил странам G7 "формулу мира", чтобы остановить Путина

Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на срочной встрече "Группы семи" предложил "формулу мира" - меры, которые, по его мнению, лишат Путина шансов достичь целей в Украине.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Спасибо вам за всю уже оказанную помощь. Она большая, она существенная, но руководитель России, который сейчас находится на завершающем этапе своего правления, все еще имеет возможность для повышения эскалации, и это угроза для всех нас. Но у нас есть "формула мира". И сейчас, реагируя на российский террор, на псевдореферендумы и попытку аннексии нашей территории, мы можем применить "формулу мира" так, чтобы у государства-террориста не осталось ни единого шанса", - отметил Зеленский.

Первым пунктом в ней он назвал "воздушный щит" для Украины, подчеркнув, что когда Украина будет иметь достаточно современных систем ПВО, ключевой элемент российского террора - ракетные удары - перестанут работать.

"Я благодарю Германию и лично канцлера Шольца за ускорение поставок IRIS. Благодарю США и лично президента Байдена за решение предоставить современные ПРО и ПВО. И верим, господин президент, что это будут и системы среднего и дальнего радиуса действия, которые позволят создать эшелонированную систему обороны.

Я благодарю всех, кто помог нам уже сейчас обеспечить нашу систему ПВО, позволяющую обезвреживать часть российских ракет и беспилотников. Но одних только "Шахидов" Россия заказала в Иране 2400 - по данным нашей разведки. И поэтому, уважаемый господин канцлер, уважаемый президент Соединенных Штатов, важно, чтобы мы имели достаточное количество ракет к предоставленным системам ПВО и ПРО и чтобы эти системы были интегрированы с нашей системой обороны. Завтра в формате "Рамштайн" я просил бы, чтобы наши министры обороны обсудили это", - отметил Зеленский.

Обращаясь к Эммануэлю Макрону и Марио Драги, он призвал предоставить системы SAMP-T, лучше всего - в ближайшие месяцы, а также призвал всех лидеров найти финансовые инструменты для того, чтобы создать "воздушный щит" для Украины.

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Следующими пунктами "формулы мира" Зеленский назвал восстановление территориальной целостности Украины и наказание России за агрессию. Он подчеркнул, что из того, какие последствия получит РФ за войну против Украины, сделают выводы многие страны мира, и от этого зависит устойчивость международного правопорядка.

"Россия должна быть полностью изолирована и наказана. Наказана и политически, и санкционно", - подчеркнул президент Украины.

Он поблагодарил ЕС за принятие восьмого пакета санкций, но призвал готовить новый, поскольку Россия начала новый виток эскалации.

"Мы должны на уровне всей "Группы семи", всего нашего демократического мира отвечать симметрично: когда Россия атакует энергетический сектор и энергетическую стабильность наших стран, надо заблокировать санкциями ее энергетический сектор, сломать стабильность российских доходов от торговли нефтью и газом. Нужен жесткий ценовой потолок для экспорта нефти и газа из России - ноль прибыли для государства-террориста. Именно такие шаги могут приблизить мир - они побуждают государство-террориста задуматься о мире, о невыгодности войны", - подчеркнул Зеленский.

Он также призвал признать, что с Путиным уже не о чем разговаривать и надеяться, что он будет выполнять какие-то договоренности.

"Надо признать и очевидный факт: с этим руководителем России, который не имеет будущего, не может быть и диалога. Он сам отверг диалог. Несмотря на все наши попытки договориться о мире в течение лет! Он говорит ультиматумами, террор это и есть его отношение к миру, к другим людям. После российских ударов, всех убийств, всех издевательств над мирными людьми и международным правом, ваши же общества вас не поймут, если не оборвать любые перспективы этого руководителя террора.

Мы все в мире должны осознать: разговоры могут быть либо с другим руководителем России - который будет признавать Устав ООН, базовые принципы человечности, территориальную целостность Украины, - либо в другой конфигурации, чтобы ключевой террорист не имел возможности благодаря террору влиять на ключевые решения. Сейчас один человек блокирует мир - и этот человек в Москве", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Следующим пунктом президент упомянул гарантии безопасности для Украины и модель, проект которой предложила Украина - Kyiv Security Compact.

В конце он обратил внимание на ситуацию с Беларусью, которую РФ уже превратила в плацдарм для войны против Украины, и сейчас пытается полноценно втянуть в войну на своей стороне.

Зеленский подчеркнул, что Украина не планировала и не планирует никаких военных мер против Беларуси, но чтобы не дать Лукашенко осуществить какую-то провокацию - предлагает разместить на границе международную мониторинговую миссию.

"На границе Украины и Беларуси может быть размещена миссия международных наблюдателей для мониторинга ситуации с безопасностью. Формат может быть проработан нашими дипломатами. И я прошу вас на уровне "Группы семи" поддержать эту нашу инициативу", - заявил он.

В конце Владимир Зеленский отметил, что сейчас война вышла на решающий этап и очень важно не поддаваться на все инструменты шантажа, которые задействует Кремль.

"Этот руководитель России, чувствуя приближение своего финала, пробует террористическим рывком заставить демократический мир сдаться. Отступить. Проиграть. Это может быть желанием только неадекватного человека - более сотни только ракетных ударов менее чем за двое суток против гражданских людей, против гражданской инфраструктуры, псевдореферендумы, преступная попытка аннексии... Вдумайтесь - радиационный шантаж!

Террорист должен проиграть. Он должен постоянно чувствовать, что ответственность за террор есть. Давайте это обеспечим!" - призвал президент.