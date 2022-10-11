Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський пропонує розмістити на кордоні з Білоруссю міжнародну місію

"Європейська правда"Вівторок, 11 жовтня 2022, 17:45

Президент України Володимир Зеленський у своєму виступі на терміновій зустрічі Групи семи запропонував розмістити міжнародну моніторингову місію на кордоні між Україною та Білоруссю, щоби зменшити ризик провокацій та прямого вступу Білорусі у війну на боці РФ. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Росія намагається прямо втягнути Білорусь в цю війну, розігруючи провокацію з тим, що ми нібито готуємо удар по цій країні… Україна не планувала і не планує військових заходів проти Білорусі. Нас цікавить тільки відновлення нашої територіальної цілісності. Але щоб повністю зняти цю провокацію, щоб зняти ці наративи, які звучать від Лукашенка, щоб зняти навіть припущення щодо будь-якої загрози нібито від нас, ми пропонуємо своє рішення.

Реклама:

На кордоні України і Білорусі може бути розміщена місія міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації. Формат може бути опрацьований нашими дипломатами. І я прошу вас на рівні "Групи семи" підтримати цю нашу ініціативу", - заявив Зеленський. 

Як повідомлялося, Володимир Зеленський у своїй промові запропонував низку заходів, щоб швидше зупинити Путіна - під умовною назвою "формула миру", та закликав не піддаватися на шантаж Кремля, оскільки війна вступає у вирішальний етап. 

Нагадаємо, 10 жовтня самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко зібрав термінову нараду силовиків, на якій оголосив про задіяння Союзної армії та пообіцяв Україні "Кримський міст-2", а також анонсував повернення до Білорусі російських військових. 

ВІДЕО ДНЯ

Про те, наскільки серйозна загроза вступу Білорусі у війну ближчим часом - дивіться у  відео "Європейської правди" або читайте у статті Лукашенко готується до нападу: які погрози здатен втілити білоруський диктатор.

Теми: БілоруськордонЗеленськийсвіт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Білорусь
Буданов: Білорусь не готова застосовувати ядерну зброю, але тренується
Кремль вивезе "вагнерівців" з Білорусі до країн Африки – Спротив
Україна чекає відповіді від МЧХ про українських дітей, депортованих до Білорусі
Останні новини
18:53
Укрзалізниця запустить "Різдвяний експрес" у Києві та Львові на свята
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
ОновленоУ Криворізькому районі ППО знищила авіаційну ракету
18:03
Єврокомісія виділяє додаткові 65 млн євро на підтримку українських біженців
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
17:52
У Києві на хабарі викрили працівників автошкіл, які допомагали скласти іспит майбутнім водіям
17:49
Виділення коштів для України: в ЄС задумалися про позбавлення Угорщини права голосу
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
Усі новини...
Реклама: