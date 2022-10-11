Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський пропонує розмістити на кордоні з Білоруссю міжнародну місію

"Європейська правда"Вівторок, 11 жовтня 2022, 17:45

Президент України Володимир Зеленський у своєму виступі на терміновій зустрічі Групи семи запропонував розмістити міжнародну моніторингову місію на кордоні між Україною та Білоруссю, щоби зменшити ризик провокацій та прямого вступу Білорусі у війну на боці РФ. 

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Росія намагається прямо втягнути Білорусь в цю війну, розігруючи провокацію з тим, що ми нібито готуємо удар по цій країні… Україна не планувала і не планує військових заходів проти Білорусі. Нас цікавить тільки відновлення нашої територіальної цілісності. Але щоб повністю зняти цю провокацію, щоб зняти ці наративи, які звучать від Лукашенка, щоб зняти навіть припущення щодо будь-якої загрози нібито від нас, ми пропонуємо своє рішення.

На кордоні України і Білорусі може бути розміщена місія міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації. Формат може бути опрацьований нашими дипломатами. І я прошу вас на рівні "Групи семи" підтримати цю нашу ініціативу", - заявив Зеленський. 

Як повідомлялося, Володимир Зеленський у своїй промові запропонував низку заходів, щоб швидше зупинити Путіна - під умовною назвою "формула миру", та закликав не піддаватися на шантаж Кремля, оскільки війна вступає у вирішальний етап. 

Нагадаємо, 10 жовтня самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко зібрав термінову нараду силовиків, на якій оголосив про задіяння Союзної армії та пообіцяв Україні "Кримський міст-2", а також анонсував повернення до Білорусі російських військових. 

Про те, наскільки серйозна загроза вступу Білорусі у війну ближчим часом - дивіться у  відео "Європейської правди" або читайте у статті Лукашенко готується до нападу: які погрози здатен втілити білоруський диктатор.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: БілоруськордонЗеленськийсвіт
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ISW: Хвилі ракетних ударів по Україні не пов’язані зі "стилем" Суровікіна

NASA змогла змінити рух астероїда

Байден про Путіна: Він раціональний гравець, але прорахувався сильно

Росіянам приготуватися: у Гаазі судять головного пропагандиста за геноцид у Руанді

На Київщині дефіцит потужності: ДТЕК відключить більше клієнтів від електрики

Росія за два дні підірвала близько третини енергетичної інфраструктури України

Усі новини...
Білорусь
Білорусь перекидає війська і техніку на кордон з Україною – ЗМІ
Білорусь проведе перевірку Збройних сил
Тихановська запропонувала Зеленському встановити дипвідносини з перехідним урядом Білорусі
Останні новини
08:38
Україна отримала 4 комплекси HIMARS і німецьку систему ППО IRIS-T – Резніков
08:26
інфографікаППО за один ранок збила 9 "Шахедів" над Миколаївщиною
08:13
відеоРосія вночі випустила сім ракет по Запоріжжю та передмістю – ОВА
07:47
ISW: Хвилі ракетних ударів по Україні не пов’язані зі "стилем" Суровікіна
07:20
Зведення Генштабу: Білорусь відправила в Бєлгородську область першу партію Т-72
06:55
Мелітополь: Був сильний вибух, у повітря злетіло авто — мер
06:39
Байден пригрозив Саудівській Аравії наслідками за співпрацю з РФ щодо скорочення видобутку нафти
05:45
Херсонщина: ЗСУ закріпили успіх зі звільнення п’яти населених пунктів
05:01
NASA змогла змінити рух астероїда
04:29
Байден про Путіна: Він раціональний гравець, але прорахувався сильно
Усі новини...