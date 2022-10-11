Зеленський пропонує розмістити на кордоні з Білоруссю міжнародну місію

Президент України Володимир Зеленський у своєму виступі на терміновій зустрічі Групи семи запропонував розмістити міжнародну моніторингову місію на кордоні між Україною та Білоруссю, щоби зменшити ризик провокацій та прямого вступу Білорусі у війну на боці РФ.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Росія намагається прямо втягнути Білорусь в цю війну, розігруючи провокацію з тим, що ми нібито готуємо удар по цій країні… Україна не планувала і не планує військових заходів проти Білорусі. Нас цікавить тільки відновлення нашої територіальної цілісності. Але щоб повністю зняти цю провокацію, щоб зняти ці наративи, які звучать від Лукашенка, щоб зняти навіть припущення щодо будь-якої загрози нібито від нас, ми пропонуємо своє рішення.

На кордоні України і Білорусі може бути розміщена місія міжнародних спостерігачів для моніторингу безпекової ситуації. Формат може бути опрацьований нашими дипломатами. І я прошу вас на рівні "Групи семи" підтримати цю нашу ініціативу", - заявив Зеленський.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський у своїй промові запропонував низку заходів, щоб швидше зупинити Путіна - під умовною назвою "формула миру", та закликав не піддаватися на шантаж Кремля, оскільки війна вступає у вирішальний етап.

Нагадаємо, 10 жовтня самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко зібрав термінову нараду силовиків, на якій оголосив про задіяння Союзної армії та пообіцяв Україні "Кримський міст-2", а також анонсував повернення до Білорусі російських військових.

Про те, наскільки серйозна загроза вступу Білорусі у війну ближчим часом - дивіться у відео "Європейської правди" або читайте у статті Лукашенко готується до нападу: які погрози здатен втілити білоруський диктатор.