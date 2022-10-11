Зеленский предлагает разместить на границе с Беларусью международную миссию

Президент Украины Владимир Зеленский в своем выступлении на срочной встрече "Группы семи" предложил разместить международную мониторинговую миссию на границе между Украиной и Беларусью, чтобы уменьшить риск провокаций и прямого вступления Беларуси в войну на стороне РФ.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Россия пытается прямо втянуть Беларусь в эту войну, разыгрывая провокацию с тем, что мы якобы готовим удар по этой стране... Украина не планировала и не планирует военных мероприятий против Беларуси. Нас интересует только восстановление нашей территориальной целостности. Но чтобы полностью снять эту провокацию, чтобы снять эти нарративы, которые звучат от Лукашенко, чтобы снять даже предположение о какой-либо угрозе якобы от нас, мы предлагаем свое решение.

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На границе Украины и Беларуси может быть размещена миссия международных наблюдателей для мониторинга ситуации с безопасностью. Формат может быть проработан нашими дипломатами. И я прошу вас на уровне "Группы семи" поддержать эту нашу инициативу", - заявил Зеленский.

Как сообщалось, Владимир Зеленский в своей речи предложил ряд мер, чтобы быстрее остановить Путина - под условным названием "формула мира", и призвал не поддаваться на шантаж Кремля, поскольку война вступает в решающий этап.

Напомним, 10 октября самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко собрал срочное совещание силовиков, на котором объявил о задействовании Союзной армии и пообещал Украине "Крымский мост-2", а также анонсировал возвращение в Беларусь российских военных.

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О том, насколько серьезна угроза вступления Беларуси в войну в ближайшее время - смотрите в видео "Европейской правды" или читайте в статье Лукашенко готовится к нападению: какие угрозы способен воплотить белорусский диктатор.