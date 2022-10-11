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Росіянам почали погрожувати покаранням за пости в Instagram і Facebook

Олена РощінаВівторок, 11 жовтня 2022, 17:48

Російська прокуратура почала вручати громадянам РФ застереження про неприпустимість "екстремістської діяльності", погрожуючи відповідальністю за розміщення постів у соцмережах Facebook та Instagram, що належать компанії Meta.

Джерело: голова правозахисної організації "Агора" Павло Чиков, телеканал "Дождь"

Пряма мова Чикова: "Прокуратура почала вручати користувачам Facebook та Instagram застереження щодо неприпустимості екстремістської діяльності. Прокурор погрожує адміністративною та кримінальною відповідальністю за розміщення постів".

Деталі: Лефортівська міжрайонна прокуратура Москви вручила користувачу Facebook та Instagram застереження про неприпустимість порушення закону про протидію екстремізму

У документі, який опублікував Чиков, не вказуючи імені адресата, сказано, що 21 березня 2022 року Тверський районний суд Москви визнав компанію Meta, яка володіє Instagram та Facebook, екстремістською організацією.

Тому, йдеться у застереженні, "вчинення дій із залучення користувачів" у ці соцмережі та "розміщення там матеріалів, у тому числі рекламних", у Росії можуть розглядати як "форму участі в діяльності екстремістської організації та схиляння до участі в ній".

Прокуратура зазначає, що адресат застереження після 21 березня не припинив розміщувати матеріали в Instagram, тому вона нібито намагається запобігти "протиправним діям, що містять ознаки екстремізму".

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Згідно з документом від імені міжрайонного прокурора Махмудова, у разі невиконання вимог, викладених у застереженні, людині може загрожувати кримінальна та адміністративна відповідальність.

 
 

У вересні проєкт "Роскомсвобода" повідомляв, що прокуратура вручила аналогічне застереження засновниці модного бренду та блогу в Інстаграмі Вероніці Логіновій.

Теми: Росіясоцмережісвобода слова
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