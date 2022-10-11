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Россиянам начали грозить наказанием за посты в Instagram и Facebook

Елена РощинаВторник, 11 октября 2022, 17:48

Российская прокуратура начала вручать гражданам РФ предостережения о недопустимости "экстремистской деятельности", угрожая ответственностью за размещение постов в соцсетях Facebook и Instagram, принадлежащих компании Meta.

Источник: глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, телеканал "Дождь"

Прямая речь Чикова: "Прокуратура начала вручать пользователям Facebook и Instagram предостережения о недопустимости экстремистской деятельности. Прокурор грозит административной и уголовной ответственностью за размещение постов".

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Детали: Лефортовская межрайонная прокуратура Москвы вручила пользователю Facebook и Instagram предостережение о недопустимости нарушения закона о противодействии экстремизму

В документе, который опубликовал Чиков, не указывая имя адресата, сказано, что 21 марта 2022 года Тверской районный суд Москвы признал компанию Meta, владеющую Instagram и Facebook, экстремистской организацией. 

Поэтому, говорится в предостережении, "совершение действий по привлечению пользователей" в эти соцсети и "размещение там материалов, в том числе рекламных", в России могут рассматривать как "форму участия в деятельности экстремистской организации и склонения к участию в ней".

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Прокуратура отмечает, что адресат предостережения после 21 марта не прекратил размещать материалы в Instagram, поэтому она якобы пытается предотвратить "противоправные деяния, содержащие признаки экстремизма". 

Согласно документу от имени межрайонного прокурора Махмудова, в случае неисполнения требований, изложенных в предостережении, человеку может грозить уголовная и административная ответственность.

 
 

В сентябре проект "Роскомсвобода" сообщал, что прокуратура вручила аналогичное предостережение создательнице модного бренда и блога в Инстаграме Веронике Логиновой.

Темы: Росcиясоцсетисвобода слова
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