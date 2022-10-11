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СБУ виявила катівню окупантів поблизу святині Донеччини

Валентина РоманенкоВівторок, 11 жовтня 2022, 18:34

Співробітники Служби безпеки України виявили місце незаконного утримання людей у звільненому Святогірську Донецької області.

Джерело: пресслужба СБУ

Деталі: Згідно з повідомленням спецслужби, катівня була облаштована в пансіонаті відпочинку неподалік від Святогірської Лаври. 

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Російські військові насильно тримали там місцевих мешканців, які підтримували територіальну цілісність України.

Під час огляду оперативники та слідчі СБУ виявили предмети, які напряму вказують на ознаки тортур. Наразі проводиться комплекс слідчо-оперативних заходів у рамках кримінального провадження проа порушення законів та звичаїв війни.

Вказано, що наразі слідчі СБУ встановлюють кількість та особи постраждалих, а також нелюдів, причетних до катувань.

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Теми: СБУДонецька областьвійна
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