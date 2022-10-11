СБУ обнаружила застенок оккупантов вблизи святыни Донетчины

Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили место незаконного содержания людей в освобожденном Святогорске Донецкой области.

Источник: пресс-служба СБУ

Детали: Согласно сообщению спецслужбы, застенок был обустроен в пансионате отдыха неподалеку от Святогорской Лавры.

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Российские военные насильно удерживали там местных жителей, которые поддерживали территориальную целостность Украины.

При осмотре оперативники и следователи СБУ обнаружили предметы, которые напрямую указывают на признаки пыток. Сейчас проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий в рамках уголовного производства о нарушении законов и обычаев войны.

Указано, что сейчас следователи СБУ устанавливают количество и личности пострадавших, а также нелюдей, причастных к пыткам.