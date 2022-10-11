СБУ обнаружила застенок оккупантов вблизи святыни Донетчины
Сотрудники Службы безопасности Украины обнаружили место незаконного содержания людей в освобожденном Святогорске Донецкой области.
Источник: пресс-служба СБУ
Детали: Согласно сообщению спецслужбы, застенок был обустроен в пансионате отдыха неподалеку от Святогорской Лавры.
Российские военные насильно удерживали там местных жителей, которые поддерживали территориальную целостность Украины.
При осмотре оперативники и следователи СБУ обнаружили предметы, которые напрямую указывают на признаки пыток. Сейчас проводится комплекс следственно-оперативных мероприятий в рамках уголовного производства о нарушении законов и обычаев войны.
Указано, что сейчас следователи СБУ устанавливают количество и личности пострадавших, а также нелюдей, причастных к пыткам.