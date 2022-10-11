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Україна повернула з полону 32 воїнів і тіло загиблого ізраїльтянина 

Олена РощінаВівторок, 11 жовтня 2022, 18:47
Українські воїни, звільнені з полону 11 жовтня, фото з Телеграм Андрія Єрмака

Україні вдалося здійснити ще один обмін військовополоненими і звільнити 32 воїнів, а також повернути тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки.

Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак і уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець

Пряма мова Єрмака: "Наші вдома. Сьогодні провели черговий обмін полоненими. Вдалося звільнити 32 наших воїна та повернути тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки. 

Серед звільнених – офіцери, сержанти та солдати ЗСУ. Всі вони були у місцях, де тривали жорсткі бойові дії. Багато з цих людей вважалися зниклими безвісти.

У кожного полоненого своя історія. Є такі, що "розривають" зсередини".

 
Звільнені з полону 11 жовтня
Фото з Facebook Андрія Єрмака

Деталі: 11 жовтня 32 українських військових вдалося визволити з місць, де тривали жорсткі бойові дії. Троє з них – офіцери, 28 осіб – солдати, один – матрос, повідомив Лубінець. 

Звільнені з полону належать до 72, 24 та 58 окремих механізованих бригад, 26 окремої артилерійської бригади, 36 окремої бригади морської піхоти, 10 окремої гірсько-штурмової бригади, 109 окремого гірсько-штурмового батальйону.

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Пряма мова Лубінця: "Зараз всі хлопці на рідній землі і зараз проходять медичний огляд та невдовзі побачать рідних".

 
32 воїнів звільнили з полону
Фото з Facebook Андрія Єрмака

Деталі: Єрмак розповів історію звільненого рядового: він служив разом зі своїм старшим братом, брат загинув на його очах, а сам він того ж дня потрапив у полон.

Загиблий ізраїльтянин Дмитро Фіалка останні два роки проживав в Україні, працював дитячим тренером з футболу у клубі "Динамо" (Львів). Саме тут він зустрів своє кохання – дівчину, з якою у них народилися діти. 

Дмитро Фіалка воював за Україну. На фронт він пішов добровольцем. 

УП, доповнено
Теми: полоненіобмінАндрій Єрмакдобровольці
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