Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Україна повернула з полону 32 воїнів і тіло загиблого ізраїльтянина 

Олена РощінаВівторок, 11 жовтня 2022, 18:47
Україна повернула з полону 32 воїнів і тіло загиблого ізраїльтянина 
Українські воїни, звільнені з полону 11 жовтня, фото з Телеграм Андрія Єрмака

Україні вдалося здійснити ще один обмін військовополоненими і звільнити 32 воїнів, а також повернути тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки.

Джерело: голова Офісу президента Андрій Єрмак і уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець

Пряма мова Єрмака: "Наші вдома. Сьогодні провели черговий обмін полоненими. Вдалося звільнити 32 наших воїна та повернути тіло ізраїльтянина Дмитра Фіалки. 

Реклама:

Серед звільнених – офіцери, сержанти та солдати ЗСУ. Всі вони були у місцях, де тривали жорсткі бойові дії. Багато з цих людей вважалися зниклими безвісти.

У кожного полоненого своя історія. Є такі, що "розривають" зсередини".

 
Звільнені з полону 11 жовтня
Фото з Facebook Андрія Єрмака

Деталі: 11 жовтня 32 українських військових вдалося визволити з місць, де тривали жорсткі бойові дії. Троє з них – офіцери, 28 осіб – солдати, один – матрос, повідомив Лубінець. 

ВІДЕО ДНЯ

Звільнені з полону належать до 72, 24 та 58 окремих механізованих бригад, 26 окремої артилерійської бригади, 36 окремої бригади морської піхоти, 10 окремої гірсько-штурмової бригади, 109 окремого гірсько-штурмового батальйону.

Пряма мова Лубінця: "Зараз всі хлопці на рідній землі і зараз проходять медичний огляд та невдовзі побачать рідних".

 
32 воїнів звільнили з полону
Фото з Facebook Андрія Єрмака

Деталі: Єрмак розповів історію звільненого рядового: він служив разом зі своїм старшим братом, брат загинув на його очах, а сам він того ж дня потрапив у полон.

Загиблий ізраїльтянин Дмитро Фіалка останні два роки проживав в Україні, працював дитячим тренером з футболу у клубі "Динамо" (Львів). Саме тут він зустрів своє кохання – дівчину, з якою у них народилися діти. 

Дмитро Фіалка воював за Україну. На фронт він пішов добровольцем. 

УП, доповнено
Теми: полоненіобмінАндрій Єрмакдобровольці
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
полонені
500 днів у полоні: на Майдані провели акцію на підтримку оборонців Маріуполя
Близько 20% російських полонених здаються добровільно – Буданов
Вдавала з себе "детектива" й дурила родини зниклих бійців: на Миколаївщині затримали шахрайку
Останні новини
18:53
Укрзалізниця запустить "Різдвяний експрес" у Києві та Львові на свята
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
ОновленоУ Криворізькому районі ППО знищила авіаційну ракету
18:03
Єврокомісія виділяє додаткові 65 млн євро на підтримку українських біженців
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
17:52
У Києві на хабарі викрили працівників автошкіл, які допомагали скласти іспит майбутнім водіям
17:49
Виділення коштів для України: в ЄС задумалися про позбавлення Угорщини права голосу
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
Усі новини...
Реклама: