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Украина вернула из плена 32 воина и тело погибшего израильтянина

Елена РощинаВторник, 11 октября 2022, 18:47
Украина вернула из плена 32 воина и тело погибшего израильтянина
Украинские воины, освобожденные из плена 11 октября, фото из Телеграмм Андрея Ермака

Украине удалось осуществить еще один обмен военнопленными и освободить 32 воина, а также вернуть тело израильтянина Дмитрия Фиалки.

Источник: глава Офиса президента Андрей Ермак и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец

Прямая речь: "Наши дома. Сегодня был проведен очередной обмен пленными. Удалось освободить 32 наших воина и вернуть тело израильтянина Дмитрия Фиалки.

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Среди освобожденных – офицеры, сержанты и солдаты ВСУ. Все они были в местах, где шли жестокие боевые действия. Многие из этих людей считались пропавшими без вести.

У каждого пленника своя история. Есть такие, что "разрывают" изнутри".

 
Освобожденные из плена 11 октября
Фото из facebook Андрея Ермака

Детали: 11 октября 32 украинских военных удалось освободить из мест, где шли жестокие боевые действия. Трое из них – офицеры, 28 человек – солдаты, один – матрос, сообщил Лубинец.

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Освобожденные из плена относятся к 72, 24 и 58 отдельным механизированным бригадам, 26 отдельной артиллерийской бригаде, 36 отдельной бригаде морской пехоты, 10 отдельной горно-штурмовой бригаде, 109 отдельному горно-штурмовому батальону.

Прямая речь Лубинца: "Сейчас все ребята на родной земле, проходят медицинское освидетельствование – и вскоре увидят родных".

 
32 воинов освободили из плена
Фото из facebook Андрея Ермака

Детали: Ермак рассказал историю освобожденного рядового: он служил вместе со своим старшим братом, брат погиб на его глазах, а сам он в тот же день попал в плен.

Погибший израильтянин Дмитрий Фиалка последние два года проживал в Украине, работал детским тренером по футболу в клубе "Динамо" (Львов). Именно здесь он встретил свою любовь – девушку, с которой у них родились дети.

Дмитрий Фиалка воевал за Украину. На фронт он ушел добровольцем.

Темы: пленныеобменАндрей Ермакдобровольцы
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