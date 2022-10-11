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Болгарія відкинула причетність до вибуху на Кримському мосту, про що казали в РФ

"Європейська правда"Вівторок, 11 жовтня 2022, 19:21

Уряд Болгарії у вівторок заявив, що не має жодного стосунку до ваговоза, за допомогою якого минулого тижня нібито було підірвано Кримський міст, попри твердження російських ЗМІ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БГНЕС.

"Беззаперечно встановлено, що підірвана на Кримському мосту вантажівка ніколи не перебувала на території Республіки Болгарія, яка була вказана як початковий пункт її маршруту",  – повідомила пресслужба болгарського уряду.

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Російські ЗМІ раніше повідомили, що підірваний 8 жовтня на Кримському мосту ваговоз перевозив поліетиленову плівку, а його маршрут начебто починався з Болгарії. У зв’язку з цим болгарські спецслужби почали перевірку.

Вона встановила, що товари з аналогічними характеристиками надійшли до Болгарії з "іншої країни-члена ЄС у контейнері з належним чином оформленими документами в режимі транзиту", і ще у вересні були вивезені "в напрямку іншої країни, ніж Росія".

"Уряд Республіки Болгарія не допустить, щоб ім'я нашої країни будь-яким чином асоціювалося з будь-якою причетністю до терористичної діяльності", – наголошується в заяві болгарського уряду, яку цитує БГНЕС.

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Як відомо, вранці 8 жовтня внаслідок вибуху було пошкоджено міст через Керченську протоку, який з'єднує окупований Росією Крим та Краснодарський край Росії. Дві з чотирьох проїжджих частин проїжджої частини мосту обвалилися в декількох місцях на довжині приблизно 250 метрів, що знизило його пропускну спроможність.

Британська розвідка вважає, що будь-яке серйозне порушення пропускної спроможності Кримського мосту, найімовірніше, матиме значний вплив на і без того обмежену здатність Росії підтримувати свої війська на півдні України.

Теми: БолгаріяРосіяКримКерченський міст
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