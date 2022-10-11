Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Болгарія відкинула причетність до вибуху на Кримському мосту, про що казали в РФ

"Європейська правда"Вівторок, 11 жовтня 2022, 19:21

Уряд Болгарії у вівторок заявив, що не має жодного стосунку до ваговоза, за допомогою якого минулого тижня нібито було підірвано Кримський міст, попри твердження російських ЗМІ.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на БГНЕС.

"Беззаперечно встановлено, що підірвана на Кримському мосту вантажівка ніколи не перебувала на території Республіки Болгарія, яка була вказана як початковий пункт її маршруту",  – повідомила пресслужба болгарського уряду.

Російські ЗМІ раніше повідомили, що підірваний 8 жовтня на Кримському мосту ваговоз перевозив поліетиленову плівку, а його маршрут начебто починався з Болгарії. У зв’язку з цим болгарські спецслужби почали перевірку.

Вона встановила, що товари з аналогічними характеристиками надійшли до Болгарії з "іншої країни-члена ЄС у контейнері з належним чином оформленими документами в режимі транзиту", і ще у вересні були вивезені "в напрямку іншої країни, ніж Росія".

"Уряд Республіки Болгарія не допустить, щоб ім'я нашої країни будь-яким чином асоціювалося з будь-якою причетністю до терористичної діяльності", – наголошується в заяві болгарського уряду, яку цитує БГНЕС.

Як відомо, вранці 8 жовтня внаслідок вибуху було пошкоджено міст через Керченську протоку, який з'єднує окупований Росією Крим та Краснодарський край Росії. Дві з чотирьох проїжджих частин проїжджої частини мосту обвалилися в декількох місцях на довжині приблизно 250 метрів, що знизило його пропускну спроможність.

ВІДЕО ДНЯ

Британська розвідка вважає, що будь-яке серйозне порушення пропускної спроможності Кримського мосту, найімовірніше, матиме значний вплив на і без того обмежену здатність Росії підтримувати свої війська на півдні України.

Теми: БолгаріяРосіяКримКерченський міст
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

ISW: Хвилі ракетних ударів по Україні не пов’язані зі "стилем" Суровікіна

NASA змогла змінити рух астероїда

Байден про Путіна: Він раціональний гравець, але прорахувався сильно

Росіянам приготуватися: у Гаазі судять головного пропагандиста за геноцид у Руанді

На Київщині дефіцит потужності: ДТЕК відключить більше клієнтів від електрики

Росія за два дні підірвала близько третини енергетичної інфраструктури України

Усі новини...
Болгарія
Спецслужби Болгарії розслідують вибух вантажівки на Кримському мосту
Президент Болгарії проти прискореного вступу України до НАТО
Після виборів у Болгарії не виключене формування антикорупційної коаліції - експертка
Останні новини
10:57
ЗАЕС повністю знеструмлена – Енергоатом
10:57
ЗСУ просуваються вперед на Луганщині, окупанти укріплюють оборону – Гайдай
10:49
ЄС залучив 2 млрд євро для макрофінансової допомоги Україні
10:46
Єврокомісія рекомендуватиме надати Боснії статус кандидата на вступ в ЄС - ЗМІ
10:43
У ГУР відреагували на звинувачення росіян у вибуху на Кримському мосту
10:39
Віялові відключення: ДТЕК обмежила постачання світла у Києві та області
10:32
Росіяни втратили на війні з Україною понад 63 тисячі солдатів – Генштаб
10:25
Росіян лякають українськими терористами: ФСБ відзвітувала про затримання у Брянську та Підмосков’ї
10:10
У Польщі виявили витік на нафтопроводі "Дружба"
10:08
"Снайпер – це не тільки стріляти": нацгвардієць поділився історією служби
Усі новини...