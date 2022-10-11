Болгария отвергла причастность к взрыву на Крымском мосту, о чем говорили в РФ

Правительство Болгарии во вторник заявило, что не имеет никакого отношения к тяжеловозу, с помощью которого на прошлой неделе якобы был взорван Крымский мост, несмотря на утверждение российских СМИ.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на БГНЕС.

"Бесспорно установлено, что взорванный на Крымском мосту грузовик никогда не находился на территории Республики Болгария, которая была указана как начальный пункт ее маршрута", - сообщила пресс-служба болгарского правительства.

Российские СМИ ранее сообщили, что взорванный 8 октября на Крымском мосту тяжеловоз перевозил полиэтиленовую пленку, а его маршрут якобы начинался из Болгарии. В связи с этим болгарские спецслужбы начали проверку.

Она установила, что товары с аналогичными характеристиками поступили в Болгарию из "другой страны-члена ЕС в контейнере с надлежащим образом оформленными документами в режиме транзита", и еще в сентябре были вывезены "в направлении другой страны, чем Россия".

"Правительство Республики Болгария не допустит, чтобы имя нашей страны каким-либо образом ассоциировалось с любой причастностью к террористической деятельности", - отмечается в заявлении болгарского правительства, которое цитирует БГНЕС.

Как известно, утром 8 октября в результате взрыва был поврежден мост через Керченский пролив, который соединяет оккупированный Россией Крым и Краснодарский край России. Две из четырех проезжих частей проезжей части моста обвалились в нескольких местах на длине примерно 250 метров, что снизило его пропускную способность.

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Британская разведка полагает, что любое серьезное нарушение пропускной способности Крымского моста, скорее всего, окажет значительное влияние на и без того ограниченную способность России поддерживать свои войска на юге Украины.