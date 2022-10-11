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Глава МЗС Угорщини підтвердив візит до Москви, вже другий з 24 лютого

"Європейська правда"Вівторок, 11 жовтня 2022, 19:27

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто підтвердив, що цього тижня здійснить візит до Москви, попри війну РФ проти України.  

Як повідомляє угорське 444, про це він сказав на спільному брифінгу зі словенським міністром економічного розвитку у Будапешті, пише "Європейська правда". 

"Цього тижня я поїду до Москви говорити у тому числі про важливість миру, що сказат, що угорці хочуть миру і якнайшвидше. А також я їду для того, щоб гарантувати, що Угорщина не буде мати проблем з постачанням енергоносіїв. Я їду для відповідних обговорень із "Газпромом", з "Росатомом" та іншими посадовцями…, щоб енергопостачання для Угорщини було в порядку не лише протягом зими, а й у наступні місяці", - сказав Петер Сійярто.

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Він заявив, що усі, хто критикує його за це, "не хочуть миру". 

"Думаю, будь-хто з хоч мінімальним здоровим глуздом може бачити, що ескалація рухається у дуже небезпечному напрямку і посилюється. Ми зараз у передостанньому моменті, коли хід подій ще можна змінити. І будь-хто, хто здатен на якийсь здоровий глузд, розуміє, що якщо це продовжиться - це буде величезна проблема. Тож замість зусиль для ескалації і войовничої риторики зараз, на мою думку, для Європи час зосередити усі зусилля на досягненні миру", - заявив глава МЗС Угорщини.

Він також повторив позицію Будапешта, що Угорщина категорично проти будь-яких санкцій проти Росії, що стосуватимуться природного газу чи ядерної енергетики. 

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Спершу про новий візит Сійярто до Росії стало відомо зі списку учасників масштабної конференції "Російський енергетичний тиждень", яку проводить уряд Росії. Петер Сійярто є оголошеним і підтвердженим учасником панелі за назвою "Глобальні енергетичні тренди: сьогодні та завтра", що планується 13 жовтня.

Речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, коментуючи можливий візит, сказав, що за нинішніх обставин переговори з РФ на високому рівні не мають жодного сенсу.

Як повідомлялося, у липні Петер Сійярто став першим з 24 лютого європейським посадовцем, який відвідав Москву не для мирних переговорів, а для вирішення двосторонніх питань. Досі ніхто інший з міністрів держав ЄС не повторював такий крок.

Про важливість цього вибору та про те, як Угорщина помиляється не вперше, читайте в публікації Угорщина обирає сторону зла. Знову, як у 1939 році.

Теми: УгорщинаРосіявійна
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