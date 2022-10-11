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Глава МИД Венгрии подтвердил визит в Москву - уже второй после 24 февраля

"Европейская правда"Вторник, 11 октября 2022, 19:27

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто подтвердил, что на этой неделе совершит визит в Москву, несмотря на войну РФ против Украины.  

Как сообщает венгерское 444, об этом он сказал на совместном брифинге со словенским министром экономического развития в Будапеште, пишет "Европейская правда". 

"На этой неделе я поеду в Москву говорить в том числе о важности мира, сказать, что венгры хотят мира и как можно скорее. А также я еду для того, чтобы гарантировать, что Венгрия не будет иметь проблем с поставками энергоносителей. Я еду для соответствующих обсуждений с "Газпромом", с "Росатомом" и другими должностными лицами..., чтобы энергоснабжение для Венгрии было в порядке не только в течение зимы, но и в последующие месяцы", - сказал Петер Сийярто.

Он заявил, что все, кто критикует его за это, "не хотят мира". 

"Думаю, любой с хоть минимальным здравым смыслом может видеть, что эскалация движется в очень опасном направлении и усиливается. Мы сейчас в предпоследнем моменте, когда ход событий еще можно изменить. И любой, кто способен на какой-то здравый смысл, понимает, что если это продолжится - это будет огромная проблема. Поэтому вместо усилий для эскалации и воинственной риторики сейчас, по моему мнению, для Европы время сосредоточить все усилия на достижении мира", - заявил глава МИД Венгрии.

Он также повторил позицию Будапешта, что Венгрия категорически против любых санкций против России, которые будут касаться природного газа или ядерной энергетики. 

Сначала о новом визите Сийярто в Россию стало известно из списка участников масштабной конференции "Российская энергетическая неделя", которую проводит правительство России. Петер Сийярто указан подтвержденным участником панели под названием "Глобальные энергетические тренды: сегодня и завтра", которая планируется 13 октября.

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Спикер внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, комментируя возможный визит, сказал, что при нынешних обстоятельствах переговоры с РФ на высоком уровне не имеют никакого смысла.

Как сообщалось, в июле Петер Сийярто стал первым с 24 февраля европейским чиновником, который посетил Москву не для мирных переговоров, а для решения двусторонних вопросов. До сих пор никто другой из министров государств ЕС не повторял такой шаг.

О важности этого выбора и о том, как Венгрия ошибается не впервые, читайте в публикации Венгрия выбирает сторону зла. Опять, как в 1939 году.

Темы: ВенгрияРосcиявойна
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