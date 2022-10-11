Знахідки жахають: у деокупованому Святогірську та Лимані ексгумували 78 тіл, серед них немовля

​​Керівник Донецької обласної прокуратури Павло Угровецький розповів, що у звільненому від окупантів Святогірську та Лимані ексгумували 78 тіл - частина з них з ознаками насильницької смерті, а наймолодшій померлій – лише рік.

Джерело: Донецька обласна прокуратура

Пряма мова: "У Святогірську та Лимані встановили місця масового поховання людей. Вже ексгумували 78 тіл, частина - з явними ознаками насильницької смерті. У загиблих вогнепальні поранення, перелами ребер та черепів, мінно-вибухові травми.

Як розповідають місцеві, загарбники розстрілювали людей просто на вулицях. Під час окупації у Святогірську загинули батько з сином: молодший чоловік потребував негайного медичного втручання через чисельні поранення, батько почав кричати та кликати на допомогу, але "освободітелі" застрелили літнього чоловіка.

Загинув і син. Звірства ворога видно одразу при в’їзді в місто: на дорозі "зустрічає" вщент спалений автомобіль, в якому заживо згоріли двоє громадян.

А наймолодшій померлій – лише рік. Дитина похована поряд з усією родиною на кладовищі у Лимані".

Деталі: За словами глави Донецької прокуратури, прокурори та правоохоронці вже тиждень проводять слідчо-розшукові та процесуальні дії у звільнених від окупантів містах Донецької області і деякі знахідки жахають.