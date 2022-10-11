Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Находки ужасают: в деоккупированном Святогорске и Лимане эксгумировали 78 тел, среди них младенец

Алена МазуренкоВторник, 11 октября 2022, 20:01
фото Донецкой прокуратуры

Руководитель Донецкой областной прокуратуры Павел Угровецкий рассказал, что в освобожденном от оккупантов Святогорске и Лимане эксгумировали 78 тел - часть из них с признаками насильственной смерти, а самой младшей умершей - всего год.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Прямая речь: "В Святогорске и Лимане установили места массового захоронения людей. Уже эксгумировали 78 тел, часть - с явными признаками насильственной смерти. У погибших огнестрельные ранения, переломы ребер и черепов, минно-взрывные травмы.

Как рассказывают местные, захватчики расстреливали людей прямо на улицах. Во время оккупации в Святогорске погибли отец с сыном: младший мужчина нуждался в немедленном медицинском вмешательстве из-за многочисленных ранений, отец начал кричать и звать на помощь, но "освободители" застрелили пожилого мужчину.

Погиб и сын. Зверства врага видно сразу при въезде в город: на дороге "встречает" полностью сожженный автомобиль, в котором заживо сгорели двое граждан.

А самой младшей умершей - всего год. Ребенок похоронен рядом со всей семьей на кладбище в Лимане".

Детали: По словам главы Донецкой прокуратуры, прокуроры и правоохранители уже неделю проводят следственно-розыскные и процессуальные действия в освобожденных от оккупантов городах Донецкой области и некоторые находки ужасают.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: Донецкая областьдеоккупацияубийствоРосcия
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

ISW: Волны ракетных ударов по Украине не связаны со "стилем" Суровикина

NASA смогла изменить движение астероида

Байден о Путине: Он рациональный игрок, но просчитался сильно

Россиянам приготовиться: в Гааге судят главного пропагандиста за геноцид в Руанде

На Киевщине дефицит мощности: ДТЭК отключит больше клиентов от электричества

Россия за два дня подорвала около трети энергетической инфраструктуры Украины

Все новости...
Донецкая область
СБУ обнаружила застенок оккупантов вблизи святыни Донетчины
Полиция эксгумировала первые 20 тел погибших от рук оккупантов в Лимане
"Русский ленд-лиз" в действии: как ВСУ работают с затрофеенным "Гиацинтом"
Последние новости
11:03
Ангелы Мариуполя: в Киеве пройдет фотовыставка, посвященная погибшим "азовцам"
10:57
ЗАЭС полностью обесточена – Энергоатом
10:57
ВСУ продвигаются вперед на Луганщине, оккупанты укрепляют оборону – Гайдай
10:46
Еврокомиссия будет рекомендовать предоставить Боснии статус кандидата на членство в ЕС - СМИ
10:43
В ГУР отреагировали на обвинения россиян во взрыве на Крымском мосту
10:39
Веерные отключения: ДТЭК ограничила поставки света в Киеве и области
10:32
Россияне потеряли на войне с Украиной более 63 тысяч солдат – Генштаб
10:25
Россиян пугают украинскими террористами: ФСБ отчиталась о задержаниях в Брянске и Подмосковье
10:10
В Польше обнаружили утечку на нефтепроводе "Дружба"
10:08
"Снайпер – это не только стрелять": нацгвардеец поделился историей службы
Все новости...