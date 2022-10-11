Находки ужасают: в деоккупированном Святогорске и Лимане эксгумировали 78 тел, среди них младенец

Руководитель Донецкой областной прокуратуры Павел Угровецкий рассказал, что в освобожденном от оккупантов Святогорске и Лимане эксгумировали 78 тел - часть из них с признаками насильственной смерти, а самой младшей умершей - всего год.

Источник: Донецкая областная прокуратура

Прямая речь: "В Святогорске и Лимане установили места массового захоронения людей. Уже эксгумировали 78 тел, часть - с явными признаками насильственной смерти. У погибших огнестрельные ранения, переломы ребер и черепов, минно-взрывные травмы.

Как рассказывают местные, захватчики расстреливали людей прямо на улицах. Во время оккупации в Святогорске погибли отец с сыном: младший мужчина нуждался в немедленном медицинском вмешательстве из-за многочисленных ранений, отец начал кричать и звать на помощь, но "освободители" застрелили пожилого мужчину.

Погиб и сын. Зверства врага видно сразу при въезде в город: на дороге "встречает" полностью сожженный автомобиль, в котором заживо сгорели двое граждан.

А самой младшей умершей - всего год. Ребенок похоронен рядом со всей семьей на кладбище в Лимане".

Детали: По словам главы Донецкой прокуратуры, прокуроры и правоохранители уже неделю проводят следственно-розыскные и процессуальные действия в освобожденных от оккупантов городах Донецкой области и некоторые находки ужасают.