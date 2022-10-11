У Росії закінчуються ресурси, Україна розвертає хід війни – глава спецслужби Британії

Директор британського Центру урядового зв’язку (GCHQ) сер Джеремі Флемінг у вівторок озвучив свої оцінки перебігу повномасштабної війни Росії проти України, заявивши, що Москві бракує ресурсів і міжнародної підтримки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".

Флемінг наголосив, що хвиля ракетних ударів по містах України в понеділок показала здатність російської армії завдавати руйнувань. Та він водночас зазначив, що ресурси Росії розпорошені, а Україна фактично розвертає хід війни, завдаючи росіянам серйозних поразок на полі бою.

"Ми вважаємо, що в Росії закінчуються боєприпаси. В Росії точно закінчуються друзі. Ми бачимо через оголошену мобілізацію, що в неї закінчуються солдати… Росія і російські командувачі стурбовані станом їхньої воєнної машини", – зазначив Флемінг.

Також керівник GCHQ зазначив, що повномасштабна війна виявила обмежені успіхи РФ у кібервійні проти України і стверджував, що "президент Путін повністю програв інформаційну війну в Україні і на Заході".

Крім того, Флемінг вважає, що не існує гарантій того, що Захід зможе зафіксувати підготовку Росією до використання ядерної зброї.

Як повідомлялося, розвідка Британії вважає, що призначення командувачем військами РФ в Україні генерала Сергєя Суровікіна відображає прагнення російської спільноти нацбезпеки покращити проведення військових операцій в Україні.