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У Росії закінчуються ресурси, Україна розвертає хід війни – глава спецслужби Британії

"Європейська правда"Вівторок, 11 жовтня 2022, 20:17
У Росії закінчуються ресурси, Україна розвертає хід війни – глава спецслужби Британії
Jeremy Fleming, AFP via Getty Images

Директор британського Центру урядового зв’язку (GCHQ) сер Джеремі Флемінг у вівторок озвучив свої оцінки перебігу повномасштабної війни Росії проти України, заявивши, що Москві бракує ресурсів і міжнародної підтримки.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Голос Америки".

Флемінг наголосив, що хвиля ракетних ударів по містах України в понеділок показала здатність російської армії завдавати руйнувань. Та він водночас зазначив, що ресурси Росії розпорошені, а Україна фактично розвертає хід війни, завдаючи росіянам серйозних поразок на полі бою.

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"Ми вважаємо, що в Росії закінчуються боєприпаси. В Росії точно закінчуються друзі. Ми бачимо через оголошену мобілізацію, що в неї закінчуються солдати… Росія і російські командувачі стурбовані станом їхньої воєнної машини", – зазначив Флемінг.

Також керівник GCHQ зазначив, що повномасштабна війна виявила обмежені успіхи РФ у кібервійні проти України і стверджував, що "президент Путін повністю програв інформаційну війну в Україні і на Заході".

Крім того, Флемінг вважає, що не існує гарантій того, що Захід зможе зафіксувати підготовку Росією до використання ядерної зброї.

ВІДЕО ДНЯ

Як повідомлялося, розвідка Британії вважає, що призначення командувачем військами РФ в Україні генерала Сергєя Суровікіна відображає прагнення російської спільноти нацбезпеки покращити проведення військових операцій в Україні.

Теми: РосіявійнаУкраїнаВелика Британія
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