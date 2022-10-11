У России заканчиваются ресурсы, Украина разворачивает ход войны - глава спецслужбы Британии

Директор британского Центра правительственной связи (GCHQ) сэр Джереми Флеминг во вторник озвучил свои оценки хода полномасштабной войны России против Украины, заявив, что Москве не хватает ресурсов и международной поддержки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

Флеминг отметил, что волна ракетных ударов по городам Украины в понедельник показала способность российской армии наносить разрушения. Но он одновременно отметил, что ресурсы России распылены, а Украина фактически разворачивает ход войны, нанося россиянам серьезные поражения на поле боя.

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"Мы считаем, что у России заканчиваются боеприпасы. В России точно заканчиваются друзья. Мы видим через объявленную мобилизацию, что у нее заканчиваются солдаты... Россия и российские командующие обеспокоены состоянием их военной машины", - отметил Флеминг.

Также руководитель GCHQ отметил, что полномасштабная война выявила ограниченные успехи РФ в кибервойне против Украины и утверждал, что "президент Путин полностью проиграл информационную войну в Украине и на Западе".

Кроме того, Флеминг считает, что не существует гарантий того, что Запад сможет зафиксировать подготовку Россией к использованию ядерного оружия.

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Как сообщалось, разведка Британии считает, что назначение командующим войсками РФ в Украине генерала Сергея Суровикина отражает стремление российского сообщества нацбезопасности улучшить проведение военных операций в Украине.