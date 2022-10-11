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У России заканчиваются ресурсы, Украина разворачивает ход войны - глава спецслужбы Британии

"Европейская правда"Вторник, 11 октября 2022, 20:17
Jeremy Fleming, AFP via Getty Images

Директор британского Центра правительственной связи (GCHQ) сэр Джереми Флеминг во вторник озвучил свои оценки хода полномасштабной войны России против Украины, заявив, что Москве не хватает ресурсов и международной поддержки.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Голос Америки".

Флеминг отметил, что волна ракетных ударов по городам Украины в понедельник показала способность российской армии наносить разрушения. Но он одновременно отметил, что ресурсы России распылены, а Украина фактически разворачивает ход войны, нанося россиянам серьезные поражения на поле боя.

"Мы считаем, что у России заканчиваются боеприпасы. В России точно заканчиваются друзья. Мы видим через объявленную мобилизацию, что у нее заканчиваются солдаты... Россия и российские командующие обеспокоены состоянием их военной машины", - отметил Флеминг.

Также руководитель GCHQ отметил, что полномасштабная война выявила ограниченные успехи РФ в кибервойне против Украины и утверждал, что "президент Путин полностью проиграл информационную войну в Украине и на Западе".

Кроме того, Флеминг считает, что не существует гарантий того, что Запад сможет зафиксировать подготовку Россией к использованию ядерного оружия.

Как сообщалось, разведка Британии считает, что назначение командующим войсками РФ в Украине генерала Сергея Суровикина отражает стремление российского сообщества нацбезопасности улучшить проведение военных операций в Украине.

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Темы: РосcиявойнаУкраинаВеликобритания
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