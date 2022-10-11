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Маск заперечив, що розмовляв з Путіним перед публікацією "мирного плану" для України

"Європейська правда"Вівторок, 11 жовтня 2022, 20:36

Американський бізнесмен Ілон Маск заперечив інформацію ЗМІ про те, що перед публікацією свого плану "мирного врегулювання" війни в Україні він говорив із президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я розмовляв з Путіним лише один раз, і це було десь півтора року тому. Предметом розмови був космос", – написав Маск у Twitter.

Як повідомлялося, політолог і засновник консалтингової компанії Eurasia Group Ієн Бреммер заявив, що Ілон Маск розповів йому про телефонну розмову з президентом РФ Владіміром Путіним перед публікацією "мирного плану" для України у Twitter.

Нагадаємо, що минулого тижня Ілон Маск опублікував пропозиції для "мирного врегулювання" війни Росії проти України, які містять фактично ті ж пункти, що він згадував у розмові з Бреммером – від визнання Криму російським до постійного нейтралітету Києва.

Пізніше Маск також говорив про небезпеку ядерної війни і те, що Росія однозначно переможе у війні з Україною, бо має більше населення та ресурсів.

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Твіти американського бізнесмена викликали хвилю обурення з боку українських та інших користувачів соцмережі. Водночас російські ЗМІ та посадовці активно підхопили їх; так, речник Путіна Дмитро Пєсков назвав їх "вартими уваги пропозиціями".

Натомість президент Литви Гітанас Науседа відповів Маску історією про викрадені колеса Tesla. А міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас вважає, Маск "попався на вудку" Кремля, який шантажує світ ядерною зброєю.

Теми: МаскПутінРосіявійна
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