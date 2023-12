Маск заперечив, що розмовляв з Путіним перед публікацією "мирного плану" для України

Американський бізнесмен Ілон Маск заперечив інформацію ЗМІ про те, що перед публікацією свого плану "мирного врегулювання" війни в Україні він говорив із президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Я розмовляв з Путіним лише один раз, і це було десь півтора року тому. Предметом розмови був космос", – написав Маск у Twitter.

No, it is not. I have spoken to Putin only once and that was about 18 months ago. The subject matter was space.