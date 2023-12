Маск отрицает, что разговаривал с Путиным перед публикацией "мирного плана" для Украины

Американский бизнесмен Илон Маск опроверг информацию СМИ о том, что перед публикацией своего плана "мирного урегулирования" войны в Украине он говорил с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я разговаривал с Путиным только один раз, и это было где-то полтора года назад. Предметом разговора был космос", - написал Маск в Twitter.

No, it is not. I have spoken to Putin only once and that was about 18 months ago. The subject matter was space.