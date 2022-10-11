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Маск отрицает, что разговаривал с Путиным перед публикацией "мирного плана" для Украины

"Европейская правда"Вторник, 11 октября 2022, 20:36

Американский бизнесмен Илон Маск опроверг информацию СМИ о том, что перед публикацией своего плана "мирного урегулирования" войны в Украине он говорил с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Я разговаривал с Путиным только один раз, и это было где-то полтора года назад. Предметом разговора был космос", - написал Маск в Twitter.

Как сообщалось, политолог и основатель консалтинговой компании Eurasia Group Иен Бреммер заявил, что Илон Маск рассказал ему о телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным перед публикацией "мирного плана" для Украины в Twitter.

Напомним, что на прошлой неделе Илон Маск опубликовал предложения для "мирного урегулирования" войны России против Украины, которые содержат фактически те же пункты, что он упоминал в разговоре с Бреммером - от признания Крыма российским до постоянного нейтралитета Киева.

Позже Маск также говорил об опасности ядерной войны и то, что Россия однозначно победит в войне с Украиной, потому что имеет больше населения и ресурсов.

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Твиты американского бизнесмена вызвали волну возмущения со стороны украинских и других пользователей соцсети. В то же время российские СМИ и чиновники активно подхватили их; так, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал их "достойными внимания предложениями".

Вместо этого президент Литвы Гитанас Науседа ответил Маску историей о похищенных колесах Tesla. А министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас считает, Маск "попался на удочку" Кремля, который шантажирует мир ядерным оружием.

Темы: МаскПутинРосcиявойна
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