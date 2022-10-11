Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни звели дві свіжі понтонні переправи на Херсонщині – знімки супутника

Альона Мазуренко Вівторок, 11 жовтня 2022, 20:53
Росіяни звели дві свіжі понтонні переправи на Херсонщині – знімки супутника

Супутниковий знімок Planet Labs за 11 жовтня свідчить про те, що російські окупанти звели дві понтонні переправи в районі села Дар’ївка Херсонської області. 

Джерело: "Схеми"

Деталі: Супутниковий знімок Planet Labs за 11 жовтня підтверджує, що поруч зі зруйнованим раніше силами ЗСУ Дар’ївським мостом є дві понтонні переправи, які окупанти використовують для перетину річки Інгулець.

Реклама:

Одна з цих переправ знаходиться впритул до Дар’ївського мосту, а інша – на відстані у понад сотню метрів.

Відзначається, що остання, ймовірно, зведена окупантами на заміну тій, що була раніше і яку також знищили ЗСУ ракетними ударами, ще 5 вересня.

 

Експлуатація самого Дар’ївського мосту була "зупинена" ЗСУ ще 26 серпня, про що повідомляли в оперативному командуванні "Південь".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Херсонська областьвійнаокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії

ЄС 1 лютого збереться на спецсаміт обговорити 50 млрд євро для України

Поляки знову заблокували рух вантажівок через пункт "Дорогуськ – Ягодин"

Плей-оф Ліги Європи: "Шахтар" зіграє з "Марселем"

Зеленський дасть велику пресконференцію

інфографікаОпитування: українці стали менше довіряти Зеленському, найбільша довіра - до ЗСУ і Залужного

Усі новини...
Білий дім прокоментував "перемовини" Маска: Путін нічого не робить для завершення війни
У Білорусі знайшли до 300 "бойовиків", яких нібито готували в Україні для "вторгнення"
В Україну прибули ще чотири системи HIMARS – Резніков
Росіяни атакували ракетами Запоріжжя
Останні новини
18:53
Укрзалізниця запустить "Різдвяний експрес" у Києві та Львові на свята
18:40
відеоУ Херсоні через ворожий артилерійський удар загинув охоронець
18:19
На що найбільше витрачають українці: дані мережі терміналів Приватбанку
18:13
фотоОрбан подарував Ердогану коня, а у відповідь отримав "залізного коня"
18:11
ОновленоУ Криворізькому районі ППО знищила авіаційну ракету
18:03
Єврокомісія виділяє додаткові 65 млн євро на підтримку українських біженців
17:54
Швеція і Данія анонсували нову військову допомогу для України: БМП на 240 млн євро
17:52
У Києві на хабарі викрили працівників автошкіл, які допомагали скласти іспит майбутнім водіям
17:49
Виділення коштів для України: в ЄС задумалися про позбавлення Угорщини права голосу
17:26
ЄС схвалив 12-ий пакет санкцій проти Росії
Усі новини...
Реклама: