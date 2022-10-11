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Росіяни звели дві свіжі понтонні переправи на Херсонщині – знімки супутника

Альона Мазуренко Вівторок, 11 жовтня 2022, 20:53

Супутниковий знімок Planet Labs за 11 жовтня свідчить про те, що російські окупанти звели дві понтонні переправи в районі села Дар’ївка Херсонської області. 

Джерело: "Схеми"

Деталі: Супутниковий знімок Planet Labs за 11 жовтня підтверджує, що поруч зі зруйнованим раніше силами ЗСУ Дар’ївським мостом є дві понтонні переправи, які окупанти використовують для перетину річки Інгулець.

Одна з цих переправ знаходиться впритул до Дар’ївського мосту, а інша – на відстані у понад сотню метрів.

Відзначається, що остання, ймовірно, зведена окупантами на заміну тій, що була раніше і яку також знищили ЗСУ ракетними ударами, ще 5 вересня.

 

Експлуатація самого Дар’ївського мосту була "зупинена" ЗСУ ще 26 серпня, про що повідомляли в оперативному командуванні "Південь".

Теми: Херсонська областьвійнаокупація
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