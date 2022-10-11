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Россияне возвели две свежие понтонные переправы на Херсонщине – снимки спутника

Алена МазуренкоВторник, 11 октября 2022, 20:53

Спутниковый снимок Planet Labs за 11 октября свидетельствует о том, что российские оккупанты возвели две понтонные переправы в районе села Дарьевка Херсонской области. 

Источник: "Схемы"

Детали: Спутниковый снимок Planet Labs за 11 октября подтверждает, что рядом с разрушенным ранее силами ВСУ Дарьевским мостом есть две понтонные переправы, которые оккупанты используют для пересечения реки Ингулец.

Одна из этих переправ находится вплотную к Дарьевскому мосту, а другая - на расстоянии более сотни метров.

Отмечается, что последняя, вероятно, возведена оккупантами на замену той, что была ранее и которую также уничтожили ВСУ ракетными ударами, еще 5 сентября.

 

Эксплуатация самого Дарьевского моста была "остановлена" ВСУ еще 26 августа, о чем сообщали в оперативном командовании "Юг".

Темы: Херсонская областьвойнаоккупация
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