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США хочуть прискорити постачання Україні систем ППО NASAMS – Білий дім

"Європейська правда"Вівторок, 11 жовтня 2022, 20:54

Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі у вівторок заявив, що Вашингтон працює над прискореним постачанням Україні систем протиповітряної оборони NASAMS. 

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

За словами Кірбі, США вже почали процес доставки перших двох систем NASAMS, і він завершиться "в найближчому майбутньому". Представник Білого дому відмовився назвати конкретну дату прибуття систем ППО, але сказав, що США "безумовно зацікавлені у швидкому прискоренні" отримання системи.

Нагадаємо, про передачу Україні двох систем протиповітряної оборони NASAMS Сполучені Штати оголосили ще на початку липня в межах пакету військової допомоги. У вересні Пентагон повідомив, що перші два комплекси будуть передані Україні протягом наступних двох місяців.

Загалом США зобов’язалися надати Україні вісім систем NASAMS, шість із них – у пакеті допомоги на три мільярди доларів, розрахованого на довгострокову перспективу.

Спільно розроблений і вироблений компанією Raytheon і норвезькою Kongsberg Defense & Aerospace, NASAMS складається з радара Sentinel, удосконаленої ракети повітря-повітря середньої дальності та центру розподілу вогню KDA.

NASAMS надає захисникам ППО адаптовану, найсучаснішу систему захисту, яка може максимізувати їх здатність ідентифікувати, вражати та знищувати ворожі літаки, безпілотні літальні апарати та крилаті ракети.

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Теми: СШАППОУкраїнавійна
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