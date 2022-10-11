США хотят ускорить поставки Украине систем ПВО NASAMS – Белый дом

Координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби во вторник заявил, что Вашингтон работает над ускоренной поставкой Украине систем противовоздушной обороны NASAMS.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на CNN.

По словам Кирби, США уже начали процесс доставки первых двух систем NASAMS, и он завершится "в ближайшем будущем". Представитель Белого дома отказался назвать конкретную дату прибытия систем ПВО, но сказал, что США "безусловно заинтересованы в быстром ускорении" получения системы.

Напомним, о передаче Украине двух систем противовоздушной обороны NASAMS Соединенные Штаты объявили еще в начале июля в рамках пакета военной помощи. В сентябре Пентагон сообщил, что первые два комплекса будут переданы Украине в течение следующих двух месяцев.

Всего США обязались предоставить Украине восемь систем NASAMS, шесть из них - в пакете помощи на три миллиарда долларов, рассчитанного на долгосрочную перспективу.

Совместно разработанный и производимый компанией Raytheon и норвежской Kongsberg Defense & Aerospace, NASAMS состоит из радара Sentinel, усовершенствованной ракеты воздух-воздух средней дальности и центра распределения огня KDA.

NASAMS предоставляет защитникам ПВО адаптированную, современную систему защиты, которая может максимизировать их способность идентифицировать, поражать и уничтожать вражеские самолеты, беспилотные летательные аппараты и крылатые ракеты.