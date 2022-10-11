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Росіяни обстріляли Запорізьку область, 7 загиблих – ОП

Альона Мазуренко , Олена РощінаВівторок, 11 жовтня 2022, 21:04
Росіяни обстріляли Запорізьку область, 7 загиблих – ОП
ілюстративне фото зі сторінки Старуха

Російські окупанти ввечері 11 жовтня обстріляли місто Оріхів та смт Степногірськ у Запорізькій області з РСЗВ та артилерії – загинуло 7 людей, 7 осіб травмовано.

Джерело: заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко й голова Запорізької ОВА Олександр Старух

Пряма мова Тимошенка: "Знову під ударом Запорізька область. Російські терористи, які назвали себе армією, обстріляли область з РСЗО та артилерії. Прильоти прийшлися в місто Оріхів та смт. Степногірськ.

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Внаслідок жорстоких обстрілів загинуло 7 осіб і ще стільки ж травмовані".

Деталі: За словами Тимошенка, відповідні служби вже працюють над усуненням наслідків обстрілів.

Згодом Старух повідомив, що в Оріхові при виконанні робіт із відновлення пошкодженої лінії електропередач під час повторного ворожого обстрілу загинуло двоє працівників районних електромереж – Дмитро Стариченко та Роман Мельник. Ще двоє – Максим Юрченко та Дмитро Рабаджиєв – з пораненнями евакуйовані до госпіталю. 

ВІДЕО ДНЯ

За даними голови ОВА, кількість загиблих у місті на вечір зросла до п’яти людей.

УП, доповнено
Теми: Запорізька областьобстрілРосіявійна
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