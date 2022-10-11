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Россияне обстреляли Запорожскую область, 7 погибших – ОП

Алена Мазуренко, Елена РощинаВторник, 11 октября 2022, 21:04
Россияне обстреляли Запорожскую область, 7 погибших – ОП
иллюстративное фото со страницы Старуха

Российские оккупанты вечером 11 октября обстреляли город Орехов и пгт Степногорск в Запорожской области из РСЗО и артиллерии – погибло 7 человек, 7 человек травмированы.

Источник: заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко и глава Запорожской ОВА Александр Старух

Прямая речь Тимошенко: "Опять под ударом Запорожская область. Российские террористы, которые назвали себя армией, обстреляли область из РСЗО и артиллерии. Прилеты пришлись в город Орехов и пгт. Степногорск.

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В результате жестоких обстрелов погибли 7 человек и еще столько же травмированы".

Детали: По словам Тимошенко, соответствующие службы уже работают над устранением последствий обстрелов.

Позже Старух сообщил, что в Орехове при выполнении работ по восстановлению поврежденной линии электропередач во время повторного вражеского обстрела погибли два работника районных электросетей – Дмитрий Стариченко и Роман Мельник. Еще двое – Максим Юрченко и Дмитрий Рабаджиев – с ранениями эвакуированы в госпиталь.

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По данным главы ОВА, количество погибших в городе на вечер выросло до пяти человек.

УП, дополнено
Темы: Запорожская областьобстрелРосcиявойна
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