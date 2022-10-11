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Зеленський: Росія має бути виключена з усіх органів ЮНЕСКО 

Олена РощінаВівторок, 11 жовтня 2022, 21:29
Зеленський: Росія має бути виключена з усіх органів ЮНЕСКО 
Владимир Зеленский, фото Офиса президента

Президент України Володимир Зеленський закликав Організацію Об'єднаних Націй із питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) виключити Росію зі своїх лав.

Джерело: звернення президента України до учасників 215-ї сесії Виконавчої ради ЮНЕСКО, Офіс президента

Пряма мова: "Шановні захисниці й захисники освітніх, наукових і культурних здобутків людства! Скажіть, будь ласка, чому представники Росії досі серед вас? Що вони роблять у ЮНЕСКО? Як взагалі можуть бути в ЮНЕСКО представники держави-терориста, яка пишається тим, які руйнування спричиняє в іншій країні?

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Я дякую ЮНЕСКО за підтримку України в цей час і за всі принципові заяви, які були зроблені на захист України та культури від російської агресії. Але все ж потрібні нові кроки – кроки, які Росія відчує.

Держава-терорист точно не має права головувати в одному з ключових органів з охорони культурної та природної спадщини – Комітеті Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Таке російське головування знецінює саму інституцію – її вагу, її репутацію.

Не можна віддавати Росії на знищення авторитет ЮНЕСКО. Держава-терорист має бути виключена з усіх органів ЮНЕСКО і з самої організації.

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Хай це буде історичним прикладом для всіх у світі, що ніхто не буде терпіти ворога культури, ворога історії, ворога освіти, ворога науки".

Деталі: Зеленський наголосив вранці 230-го дня повномасштабної війни Росія вкотре здійснила запуски крилатих ракет з районів Каспійського та Чорного морів – і діти знову не пішли в садочки, школи й університети.

Цієї ночі російська ракета вдарила по будівлях Хортицької академії в Запорізькій області. 

Уже понад 2600 освітніх обʼєктів зруйновано або пошкоджено ось такими терористичними ударами Росії.

10 жовтня у Києві російська ракета вдарила по перехрестю в центральній частині міста, за 700 метрів від дзвіниці Софійського собору – об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Від удару постраждали й корпуси університету Шевченка.

Інша ракета вдарила по вулиці Терещенківській. Були пошкоджені будівлі музею Ханенків, де зберігаються, зокрема, шедеври Веласкеса, Канови, Челліні, будівлі музею Шевченка, одне з найвідоміших київських видавництв.

Пряма мова: "Чи можете ви уявити ракетний удар по Бабиному Яру у Києві – місцю поховання 100 тисяч жертв нацистських розстрілів? А цей удар був.

Чи можете ви уявити обстріл Менори у Дробицькому Яру Харківської області, де поховані 20 тисяч жертв нацистів? А цей обстріл також був.

540 – це загальна кількість пошкоджених російськими ударами обʼєктів культурної спадщини, культурних інституцій та релігійних споруд в Україні за час повномасштабної війни з 24 лютого. Майже 200 зруйнованих або пошкоджених храмів!

І, можливо, поки я звертаюся до вас зараз, одним із російських ударів були пошкоджені ще й інші культурні чи освітні обʼєкти, ще й інші меморіали чи храми".

Деталі: За словами Зеленського, це свідомий вибір Росії – "протиставити себе всьому, що має значення для людства". 

Натомість Україні, яка є сумлінним членом Організації Об’єднаних Націй з питань освіти, культури і науки з 12 травня 1954 року, потрібна допомога ЮНЕСКО у захисті своєї культурної спадщини.

Теми: ЗеленськийРосіявійнакультура
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